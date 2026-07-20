כולנו כאלה. מנקות משפשפות ולקראת הסדר מתחילות להראות ממש בסדר, בערב אחד אנו הופכות מסינדרלה לנסיכה אמתית.
השנה החלטתי שאני כבר סינדרלה מתקדמת, לא למתחילות ודמיינתי את ביתי כארמון. נעזרתי במשרתים קטנים וגם חיצוניים כדי להתכונן למשתה המלך, לא בחלתי בדבר (פסח 2015)
העיתונאי עקיבא נוביק מביא הבוקר ב'ידיעות אחרונות' את הסיפור הבא: המעיל, פריט האופנה המזוהה ביותר עם הדוכסית, עוצב בהשראת ילד בר-מצווה משכונת מאה שערים. מעצבי אופנה שואבים השראה מבירות האופנה הגדולות. אבל המעצבת קתרין הוקר תפרה לנסיכה הבריטית מעיל דווקא בהשראת הרחוב החרדי