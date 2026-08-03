מתנדבי יחידת חילוץ ערבה הוקפצו לנחל גוב, לאיתור וחילוץ אב ו- 6 ילדים (בגילאי 9-19) שנותק עמם הקשר מאז השעה 11:30, אז התלוננו כי הם מותשים מהחום הכבד | כעבור שעות של חיפושים נמצאו כשמצבם טוב: "תשושים מאוד" (חדשות)
תעלומת היעדרות של 78 שנים הגיעה לסיומה המרגש: חקירה מאומצת של 15 שנה בהובלת הענף לאיתור נעדרים בצה"ל קבעה כי טוראי יעקב זריהן ז"ל, שנהרג ב-1948 בקרב קשוח בשער הגיא במסגרת שיירות האספקה של מבצע "הראל", קבור בקבר אחים בבית העלמין הצבאי בקריית ענבים. אחיותיו של החלל עודכנו אמש באופן רשמי על פענוח הפרשה, ובתקופה הקרובה ייסגר המעגל סופית בטקס צבאי ממלכתי שבו תתווסף כרית מצבה לזכרו.
הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית חוק סיוע למשפחות נעדרים | במהלך הדיון נחשף: כ-600 אזרחים נעדרים בישראל מאז קום המדינה | גיטי קליינרמן ציינה כי ההרגשה הכי איומה "שעם כל הטכנולוגיות המתקדמות הבן שלי נעדר ולא יודעים איפה הוא ומי שסייע לנו הם אזרחים ולא המדינה" (בארץ)
דוברות הכנסת פרסמה הבוקר את נתוני הנעדרים האזרחיים, ומהן עולה כי בין השנים 1948 ל-2024 נותרו כ-600 נעדרים בתיקים לאמפוענחים, מתוכם יותר מ-50 קטינים | מדי שנה נפתחים כ-4,000 – 5,000 תיקי נעדרים, עשרות לא נמצאים (בארץ)
חברי הוועדה לביטחון לאומי בכנסת קיימו דיון ערני ותוסס על מעמד הנעדרים הרבים במדינה ועל הצורך לתמוך בבני המשפחות שאין יודעות מה עלה בגורל יקיריהן | גיטי קלינרמן שבנה מוישי נעדר לפני כמעט 3 שנים וחצי ריגשה את הנוכחים כשששיתפה על ההתמודדות הקשה (בארץ)