עצוב: נמצאה גופתה של תבל שבתאי, ישראלית בת 22, שאבדו עקבותיה במהלך טיול בהוקאידו שבצפון המדינה | היא הודיעה לאמה ביום שישי כי היא יוצאת לטיול על הר באזור אסהיקאווה שבצפון יפן, ומאז היא לא יצרה קשר ולא נראתה | המשטרה המקומית הגדירה את האירוע כ"חשש להסתבכות בהרים" (בעולם)
החיפושים בארה"ב אחר ננסי גאת’רי, אימה של עיתונאית מפורסמת, נכנסו ליום השביעי | בשבוע האחרון התקבלו מספר מכתבי כופר שהגיעו לכלי תקשורת, והמשטרה בוחנת אותם ברצינות | במשפחה פרסמו היום הודעת וידאו, בה נאמר שהם מוכנים לשלם את מה שיידרש (בעולם)
הרשויות בארה"ב סבורות שקמילה מנדוסה אולמוס, צעירה בת 19 שנעדרה בימים האחרונים נמצאת ב“סכנה מיידית” | ה-FBI מעניק סיוע טכנולוגי לחקירה, ומשרד ביטחון המולדת עוקב אחר מעברי גבול ונתיבי תעבורה בינלאומיים (בעולם)
בוועדת העלייה והקליטה בכנסת, סיפר אביה של הילדה היימנוט קסאו, שנעדרת זה כחצי שנה - כי עדות שהגיעה אליהם מחברה של בתם, שטוענת כי הייתה עמה לפני שנחטפה, מצביעה על "אדם עם פאות, שלקח אותה על הכתף וברח" (בארץ)