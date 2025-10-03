צפו בתיעוד מרגעי קודש נעלים מהיכלה של חצה"ק סאדיגורה עם ערוב היום של יום הקדוש, בעת נעילת שער, כשהאדמו"ר יצא מפתח חדר התפילה של אדמו"רי החסידות, ופני קודשו נלהבים תוך שהוא מעודד את השירה והזימרה בעוז, בבחינת 'כִּי כְבָר רָצָה הָאֱלֹהִים אֶת מַעֲשֶׂיךָ' (חסידים)
ערב יום הכיפורים, 'כיכר השבת' במשדר מיוחד - "לִפְנֵי ה' תִּטְהָרוּ" | הגאון רבי גדעון בן משה - ראב"ד ירושלים, והמקובל הרב יצחק בצרי - נכדו של הבן איש חי, משוחחים עם יוסי עבדו על היום הקדוש ביותר בשנה | הדרכה מעשית, הלכות, סגולות והסודות הרוחניים של יום כיפור | מהי הכוונה הפשוטה שכולם יכולים לעשות ב'כל נדרי', עת רצון יוצאת דופן ואיזו בקשה אחת בשעת 'נעילה' עשויה לשנות לכם את כל השנה? • צפו (יום הכיפורים)
באירוע מרגש שטרם ראתה חסידות 'שומרי אמונים', חגגו ילדי החמד את מסיבת ה'חומש סעודה' בת"ת הכלל חסידי 'זרע חיים', יחד עם ההורים והסבים הנרגשים| רגע לפני סיום המסיבה, פצח מנהל הת"ת יחד עם המלמדים בריקוד סוער לפני התלמידים, וזאת לקראת סגירת ה'תלמוד תורה' בשנה הבאה| לעת עתה לא יפתח הת"ת את שעריו עד להודעה החדשה | במעמד השתתפו מספר רבנים שלהם נכדים בת"ת (חרדים)
יום הכיפורים בצל ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן | לפני תפילת נעילה התבטא ראש הישיבה ואמר כי "אם היינו מתאמצים שנה שעברה בתפילה זו, היינו חוסכים המון עגמת נפש השנה" - ויהי המקום לחרדת אלוקים | תיאור ותיעוד מהיכלו (ישיבות)
תיעוד מרגש: חבר המועצת וראש מוסדות 'אור החיים' הגאון רבי ראובן אלבז בקבלת עול מלכות שמים בסיום תפילת נעילה בצאת יום הכיפורים, בהיכל הישיבה בהשתתפות מאות תלמידים ובוגרים | והריקודים לאחר התפילה בשירת "תהא השעה הזאת" | צפו (חרדים)
בהתרוממות הנפש חלף היום הקדוש בצילו של האדמו"ר מסאדיגורה, בשעת נעילה בעת אמירת הפיוטים יצא האדמו"ר מחדר התפילה, ונעמד בספסל האחורי של בית מדרשו הגדול, ומשם הפיל תחינה יחד עם מאות חסידיו שלא הבחינו כלל בעמידתו של האדמו"ר בפאתי בית המדרש | בסיום תפילת נעילה ניגש הרבי לארון הקודש ופתח בשירה אדירה, ויניעו אמות הסיפים בלהבת אש קודש | אחר תפילת ערבית ערך הרבי 'קידוש לבנה' בחצר בית המדרש (חסידים)
בישיבת בית מתתיהו האריכו גם השנה, כמידי שנה בתפילת הנעילה, דקות ארוכות אחרי שהצום יצא רשמית | הגר"ש פישהוף, ששכל את בנו בפיגוע בחדרה, עשה את כל תפילות החג בהיכל הישיבה מיד לאחר שקם מהשבעה המקוצרת | צפו בתיעוד מתפילת הנעילה בהיכל הישיבה (עולם הישיבות)
בהיכל החדש של ישיבת בית מתתיהו בבני ברק, התפללו ביום כיפור האחרון מאות מבחורי הישיבה ובוגריה - כאשר לראשונה השנה, ראש הישיבה הגר"ב ויסבקר לא השתתף בתפילות בשל חולשתו הרבה | צפו בתיעוד מסוף תפילת נעילה בישיבה (עולם הישיבות)
צו הגיוס הגיע בעיצומה של תפילת יום הכיפורים בבית הכנסת בלוד, והציב אותו בסוללת טילי נ"מ בראס-סודר שבסיני // הרב אברהם סודרי מחותנו של מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל וראש צוות בד"צ בית יוסף חו"ל משחזר את מלחמת יום כיפור (חרדים)
"לקחת את המילים ולשיר אותן, מפסידים את העומק בנוסח הרגיל", טוען בעל התפילה הליטאי, הרב איתמר מרינגר, במסגרת ריאיון מרתק על תפילות הימים הנוראים לפי הנוסח הליטאי | האם ניתן להכניס מנגינות חדשות ומי מחליט, וגם: עד כמה החזן צריך להיות דומיננטי וחזק ומה עושים כשהציבור ישן | צפו בפרק 2 (עבודה שבלב)