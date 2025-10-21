אלפי חסידי ויז'ניץ התאספו הבוקר לאורך רחוב אמרי חיים בקריית ויז'ניץ בבני ברק, לחזות בנועם זיו עבודתו של האדמו"ר בנענועי ארבעת המינים לקראת תפילת שחרית בסוכתו הפרטית | כמה דקות לפני התפילה נפתח חלון הסוכה, והאדמו"ר הופיע בהדרו. לאחר אמירת ה'לשם ייחוד', נענע את הלולב ואת ארבעת המינים לכל ארבע הרוחות כנהוג (חסידים)
תיעוד ענק ומסכם מחודש ירח האיתנים בצל קודשו של האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, החל מקבלת קהל החסידים בכל קצווי ארה"ב, ועד לחגים ומועדים לששון בצל הקודש, עבודת הנענועים תחת הגשמים העזים שפקדו את ניו יורק בחג הסוכות, וטיש נעילת החג וחלוקת לחם הפרנסה לאלפי החסידים לאחר זריקת התפוחים כנהוג בחצר הקודש | צפו בתיעוד המרהיב (חסידים)
לאחר שתיעד את עבודת הקודש אצל האדמו"ר מרחמסטריווקא, הצלם שוקי לרר ממשיך לחשוף רגעים אחרונים ונדירים של יום הושענא רבה – הפעם מבית מדרשו של הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, האדמו"ר מ'תורת חכם' | בתיעוד המיוחד נצפה הגה"צ בשיא עבודת הנענועים של הושענא רבה מתוך דבקות, דקות ספורות לפני כניסת חג שמחת תורה. בהמשך נצפה בחביטת ה"ערבות מורביות" על פי כוונות האר"י ז"ל (חסידים)
הצלם החרדי שוקי לרר, ששהה במהלך חג שמחת תורה בירושלים, הצליח ללכוד בעדשתו רגעים נדירים ומרתקים – שהתרחשו ממש על קו הגבול שבין יום הושענא רבה לליל שמחת תורה | לרר, שידוע בתיעודיו ההיסטוריים, תיעד דקות ספורות לפני שקיעת החמה, את עבודת הקודש המיוחדת של נענועי יום הושענא רבה אצל האדמו"ר מרחמסטריווקא, בזמן שברוב בתי הכנסת ברחבי הארץ כבר סיימו את תפילת מנחה והתכוננו למעמדי ההקפות | את קריאת התורה והמשך התפילה לא הספיק לתעד, כיוון שהשמש שקעה והחג כבר נכנס (חסידים)
צפו בגלריה מרגשת מיום הושענא רבא במחיצתו של ראש הישיבה, הגאון רבי דב לנדו, בהיכל ישיבת סלבודקה • מעבודת הנענועים, חביטת הערבות, ההקפות והשירה העוצמתית בהכנסת ספרי התורה אל ארון הקודש • רגעים נעלים של קדושה והתעלות (חרדים)
תיעוד מרהיב ומסכם מחג הסוכות ועד אחר ההקפות שניות בחצה"ק צאנז | החל מסיכוך הסוכה בערב החג, נטילת ד' מינים, נענועים, עריכת השולחנות, ועד לנעילת החג ומנהג זריקת תפוחי הישועה, וכמובן מעמד ההקפות שניות ברוב עם הדרת מלך (חסידים)
הגאון רבי מסעוד בן שמעון רבה של בני ברק ערך את עבודת הנענועים ביום 'הושענא רבה' במקומו הקבוע בבית מדרשו ע"י ארון הספרים המלא וגדוש בספרי קודש ש"ס ופוסקים | בהמשך ערך הקפות סביב במת הקריאה כנהוג (חרדים)
תיעוד נדיר של הפוסק הגאון רבי עמרם פריד, כשהוא עומד בשיא הפשטות ע"י הספסל האחורי בבית כנסת הגדול בבני ברק, ומנענע את לולבו ביום 'הושענא רבה' | על אף שיש לפוסק כמה בתי מדרשות בראשותו, בחר להתפלל כאחד האדם בשקט ובהצנע לכת בבית הכנסת הגדול בעיר (חרדים)
תיעוד מרהיב מהושענא רבה בחצה"ק תולדות אהרן שם שהו אלפי חסידים בצל האדמו"ר לשעות נעלות אלו של נעילת ימים הנוראים | כמנהג המקום, גם פרחי החסידים נטלו לולב בעת אמירת ההלל, וכך זה נראה בתמונות המרהיבות מבית המדרש (חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ השתתפו הבוקר בתפילת שחרית של הושענא רבה בצל האדמו"ר | האדמו"ר לבש בגדי אבותיו למעלה בקודש, ואף ישב על כסא זקינו האדמו"ר בעל 'אהבת ישראל' מויז'ניץ בעת התפילה | צפו בתיעוד מרהיב מעבודת הנענועים וההקפות סביב הספר תורה (חסידים)
תיעוד מרהיב מחג הסוכות בהיכלה של חסידות נדבורנה | החל מעבודת הנענועים של האדמו"ר בעת אמירת ההלל ואמירת ההושענות לאחר מכן | תיעוד מרהיב מעריכת השולחן לזכר 'שמחת בית השואבה' בסוכה הגדולה שהוקמה בחצר בית המדרש הגדול (חסידים)