הוא חלם לכבוש את פסגת המקאלו, אך מצא את עצמו נלחם על חייו לבד בחושך המקפיא כשהמדריך שלו נעלם כעת, לאחר שאיבד את כל אצבעות ידו השמאלית, קונסטנטין סמירנוב חושף את המחדל המזעזע שהפך מסע יוקרתי לסיוט ב"אזור המוות" (חדשות בעולם)
שבעה בני אדם נפצעו, בהם טייס המשנה, לאחר שמטוס נוסעים חרג מהמסלול במהלך נחיתה בשדה התעופה במזרח נפאל | המטוס שהפעיל טיסה מקטמנדו לבהדראפור, המשיך בנסיעה מעבר לקצה המזרחי של המסלול, חרג ממנו בכ-300 מטרים והידרדר לשטח בוצי סמוך (תעופה)
משפחתו של החטוף ביפין ג'ושי חושפת הערב סרטון שנאסף כשלל צה"ל והובא למשפחה על ידי גורמי המודיעין | בסרטון, שצולם על פי הערכות כחודש לאחר החטיפה, מתועד ג'ושי בשבי חמאס | משפחתו מסרה: "אות החיים שנמצא בעזה, אותו אנו חולקים איתכם, מהווה עבורנו עוגן של אמונה איתנה כי הוא בחיים" (חדשות)
אירועים סוערים בנפאל הובילו למינוי היסטורי: בעקבות הפגנות ענק אלימות בהובלת צעירי Gen Z, תחת מחאה נגד שחיתות ושלטון המקורבים, מונתה סושילה קרקי בת ה-73 כראש ממשלה זמנית | קרקי, שהובילה בעבר את בית המשפט העליון ונאבקה בשחיתות, תנסה לשקם את המדינה עד הבחירות, במציאות של אי-יציבות ופוטנציאל למהפך פוליטי (בעולם)
צה"ל ושב"כ תקפו את הנהגת חמאס בדוחא, 1,800 ק"מ מישראל |סמוטריץ: אין ולא תהיה חסינות לטרוריסטים - חברי כנסת נוספים בירכו על הפעולה | ספרד אוסרת כניסה לשרים סמוטריץ' ובן גביר | מהומות בנפאל עשרות אלפים הפגינו נגד חסימת רשתות חברתיות | בקריית ים נתפסו עשרה מיליון שקלים | תחזית תיעוד קיצוני יומי | צפו (היום בכיכר)
ההפגנות בנפאל, שהחלו במחאה על איסור שימוש ברשתות חברתיות, התפתחו בתוך ימים ספורים לכאוס פוליטי ואלימות חסרת תקדים | בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נראה שר האוצר בורח לנהר כשהוא מוקף בהמון שרוצה לבצע בו לינץ' (בעולם)
לפחות 18 בני אדם איבדו את חייהם בהתרסקות מטוס נוסעים בנפאל | האירוע הטרגי התרחש בזמן שהמטוס השייך לחברת Saurya Airlines המריא מנמל התעופה בקטמנדו | בתיעוד קשה שעלה ברשתות החברתיות נראה מטוס הנוסעים נוטה על צדו עד שמאבד גובה ומתרסק באופק (בעולם)
מה גרם לשליחת חב"ד בנפאל לצאת לרחובות ולהדביק מודעות של החטופים בעזה? | כיצד מבשרים את הבשורה הקשה לישראלים המטיילים במדינה ומה יכול לעודד אותנו בתקופה קשה זו? | שליחת חב"ד חני ליפשיץ בריאיון מעצים (מגזין כיכר)