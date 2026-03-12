אחרי שסקרנו את ההיסטורה של הבושם, את שיטות העבודה המורכבות וחומרי הגלם הנדירים והיקרים הגיע השעה לתוצר הסופי - הבשמים עצמם | מהו הבושם ששפריץ אחד ממנו יכול לעלות כמו מכונית קטנה? מה המארז המפואר ביותר שיוצר עבור בקבוק בושם? מה הבושם החביב על מלכים ומהם בתי הבישום הוותיקים ביותר שאף ייצור בשמים במיוחד עבור בתי מלוכה? ובהקשר הישראלי, איך קרה שחנות צנועה בבאר שבע מוכרת בושם בעשרות מיליוני שקלים? | החלק השני בסיפורו של ריח הניחוח (מגזין כיכר)
כאילו לא הספיק להם הביזיונות שעוברת ממשלתם תחת מקרון, השבוע התרחש אירוע דרמטי שפגע בלבו של כל צרפתי | שוד התכשיטים הגדול ביותר במאה האחרון התרחש ביום ראשון במוזיאון הלובר, אתר התרבות היוקרתי והמתוייר ביותר בעולם | כתר, עגילים, תכשיטים וכלים מכלים שונים, כולם עשויי זהב מצופי אבנים טובות ויהלומים נגנבו מגלריית 'אפולון' היוקרתית והמפוארת ביותר בלובר | 88 מיליון יורו התעופפו להם תוך 3:58 דקות - וגם הכבוד והיוקרה ההיסטורית של האימפריה הצרפתית (מגזין כיכר)
כיבוש נפוליאון החליש משמעותית את השלטון הטורקי, שהסתייע באנגליה לגרשו, ולאחר שהטורקים נחלשו - מוחמד עלי הצליח לכבוש את ארץ ישראל ל-9 שנים, ואלו שגירשוהו היו מעצמות אירופה - ובכך המושג ההיסטורי "חדירות המעצמות" עזר וסייע ליהודים לעלות בהמוניהם לארץ הקודש (היסטוריה)
בסוגיית מנהג טעימת התבשילים בערב שבת, מרן הגר"ע יוסף לימד זכות על בעל ה'מאורי אור' וכותב שמקורות אלו של מנהג טעימת מאכלי השבת נעלמו מ'מאורי אור' | וכיצד התבטא מרן הגר"ע על מתנגדי הרב אהרן ווירמיש? (היסטוריה)
ראש ישיבת כף החיים הזהיר שלא לסמוך על הרב אהרן ווירמש | החוקר התורני ר"י טסלר נקט הגדיר את הרב ווירמש כ"מזלזל באופן בוטה ביותר בהרבה מנהגי ישראל..." | גם החוקר התורני הרה"ח ר' יחיאל גולדהבר יצא חוצץ כנגד הרב ווירמש | הפרק השישי מתוך תשעה (היסטוריה)
הרב אהרן ווירמש מחבר 'מאורי אור', עליו התבטא הגאן ר"י תמר שנהיה צדוקי בסוף ימיו, עקב חברותו בסנהדרין של נפוליאון פקפק במנהג גניבת אפיקומן ואמירת חד גדיא | ומה הראיה ממה שכתב החיד"א | הפרק החמישי מתוך תשעה (היסטוריה)
אחד מהרבנים שעמד בראש הסנהדרין שהקים נפוליאון בתחילת המאה ה-19, היה רבי אהרן ווירמש, כיהן כראש ישיבה בעיר מץ, ורבה הראשי | הפולמוס אודות הגותו של הרב אהרן ווירמש, לא שוכח גם בשנים אלו. יש הטוענים שהיה רפורמי, ויש המחזיקים ממנו אחד מגדולי ישראל | הפרק הרביעי מתוך תשעה (היסטוריה)
במערכה על עכו ספגו הצרפתים אבידות ניכרות, נפוליאון נסוג חזרה למצרים, וחלום שחרור ארץ ישראל עבור היהודים נגוז לפי שעה, ואתו "משיחיותו" של נפוליאון | בינתיים התערער השלטון בצרפת. נפוליאון נטש את צבאו במצרים ואץ לפריס שם התקבל כגיבור מנצח, ומונה למושל הצבאי של הבירה. מתוך עמדה זו, ערך מהפכה חדשה | הפרק השלישי מתוך תשעה (היסטוריה)
הילה משיחית סביב דמותו וציפיות גאולה מוגזמות מהמצביא הצרפתי, נוצרו עת שיצא למסע הכיבוש. התרגשות משיחית אחזה אז הן אצל יהודים שונים באירופה והן אצל נוצרים מילינאריסטים. כבר במצרים, טרם הגעתו לעזה, עלתה במוחו של נפוליאון רעיון הקמת מדינת היהודים (היסטוריה)
אחד מהכיבושים שידעה ארץ ישראל, נערך בידי צבא צרפת בראשות נפוליאון המפורסם בסוף המאה ה-18, בשנת תקנ"ט (1799) | בסדרת מאמרים חדשה ישראל שפירא מתעמק בחזונו של נפוליאון להקים מדינה יהודית בארץ ישראל, ובעיקר על האמונה אצל רבים מן היהודים באותם השנים שנפוליאון הוא הוא המשיח (היסטוריה)