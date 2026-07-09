המצור האיראני על מצרי הורמוז גרם למדינות המפרץ המספקות נפט לשווקים העולמיים להבין כי אין להסתמך עוד על המצר | הפתרון כבר קיים, אולם נדרשות עבודות תשתית משמעותיות כדי ליצור חלופה איכותית למצרים, גם האמירויות עובדות על פרויקט דומה (מדיני)
בזמן שתעמולת הקרמלין חזתה לאירופאים חורף קפוא על גב סוסים, המציאות בשטח הפכה את היוצרות | מתקפות על בתי זיקוק ותורים אינסופיים יוצרים כאוס תחבורתי שמותיר את אזרחי רוסיה המומים מול משאבות ריקות והקצבות ליטרים (חדשות בעולם)
ארצות הברית חתמה היום על מסמך רשמי המאשר לאיראן למכור נפט בשוק החופשי - בדולרים אמריקנים | המשמעות: איראן תוכל לשקם את משמרות המהפכה שנכללים גם הם בפטור הסנקציות, ולחדש את המלאי הצבאי שנפגע קשות במלחמה האחרונה (מדיני)
הודעה לילית של שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י מדגישה את הניצחון של איראן - כבר במושב הראשון בתיווך פקיסטן וקטאר | ארצות הברית הסכימה לאשר לאיראן מכירת נפט - ואפילו הפשירה נכסים מוקפאים של איראן, כל זה בזמן שמשמרות המהפכה הכריזו על סגירת המצרים (מדיני)
דיווח דרמטי המתפרסם הפעם בעיתונות האמריקנית מעלה כי איראן תוכל להתחיל למכור נפט באופן מיידי, במה שנראה כהסרת הסנקציות שהוטלו על איראן לפני המלחמה | המשמעות: איראן מרוויחה כבר כעת מן ההסכם, למרות שאינה מספקת דבר מלבד פתיחת המצרים שהיו פתוחים גם קודם המלחמה (מדיני)
באמצעות שיטה בה השתמשה איראן עצמה, הצליחה ארה"ב להעביר עשרות מיליוני חביות נפט במהלך המצור ללא ידיעת איראן | גורם בכיר בפנטגון הכחיש את הידיעה, ואילו בבית הלבן העבירו את זכות התגובה לסנטקום | כך פעלה השיטה (בעולם)
הכרזתו הדרמטית של הנשיא טראמפ על הסכם שלום עם איראן ופתיחת מצר הורמוז שלחה גלי הדף לשווקים הגלובליים ושמה קץ לחודשים של מצור אנרגטי | מחירי הנפט צללו ביותר מ-4% תוך שעות ספורות, בעוד המשקיעים נושמים לרווחה ומזניקים את המדדים המובילים ברחבי העולם (חדשות בעולם)
כוחות אמריקניים תקפו מערכות הגנה אווירית ואתרי תקשורת באיראן • איראן הגיבה בירי למדינות המפרץ והאיימה לסגור את מצר הורמוז | בעוד המתיחות מול איראן מגיעה לנקודת רתיחה, התיעודים הבאים חושפים את "מאחורי הקלעים" של המערך האמריקני (בעולם)
שרת החוץ של האיחוד קאיה קאלאס הודיעה על הסנקציות נגד 'מתנחלים אלימים' • הונגריה הסירה את התנגדותה הקבועה בעד ישראל - לאחר חילופי השלטון ועליית ראש הממשלה החדש| השר סער: 'ניסיון להכתיב תפיסות פוליטיות' | ב'שלום עכשיו' בירכו על ההחלטה האנטישמית ובשומרון גינו בחריפות (חדשות בעולם)