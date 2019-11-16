לאחר שנטען כי החברה קדישא החזירה לאב את הנפל בקרטון ובצורה מבזה, באורח חריג חושפים אנשי החברה קדישה בבית העלמין סנהדריה בירושלים תיעוד ממצלמות האבטחה במקום בו ניתן לראות את האב מעביר את גופת הנפל בקרטון לידי החברה קדישא. האב עצמו מוקדם יותר: "אתבע אותם על הכאב" (חדשות)
רחוב הלל ברובע ז' שבאשדוד: אברך נפל מגובה במהלך בניית סוכה, בזמן שניסה להתקין את הסכך. ישראל פרידלנדר חובש 'איחוד הצלה' דרום סיפר: ''מדובר באברך חסידי שנפל מגובה כשהיה בשלבי סיום בניית הסוכה ועלה על סולם בכדי לשים את הסכך. האברך נפגע בראשו והענקנו לו אני וחובשים נוספים טיפול רפואי ראשוני"
ילד חרדי שטיפס על גג מבנה נטוש, נפל ונפצע בינוני. אזרחים ששהו במקום הזעיקו את כוחות ההצלה, ואחד הילדים פונה עם פגיעת ראש קשה. בני לוי, חובש 'איחוד הצלה' סיפר ל'כיכר השבת': "אחרי שקיבלנו את הדיווח הגיע כונן של איחוד הצלה למקום. הכונן נכנס למבנה וחלץ משם שניים. הוא העניק להם טיפול רפואי ראשון עד להגעת כוחות מד"א"
אדם בשנות ה-70 לחייו נהרג לאחר שצנח ממרפסת ביתו בזמן שבנה סוכה ● "מדובר בגבר בשנות השבעים לחייו, שכנראה איבד את שיווי משקלו בעת שבנה סוכה", אומר לכיכר השבת מתנדב איחוד הצלה שהוזעק לזירה. מתריע: "בכל שנה אנו מטפלים במקרים כאלה. מוכרחים להיזהר" (ארץ)