גירוש ספרד וההטבלה לנצרות הכפויה בפורטוגל יצרו מציאות של מאות אלפי אנוסים. תחת עיניה הפקוחות של האינקוויזיציה, קיום מצוות מעשי הפך לגזר דין מוות, במצב זה הגוף נאלץ להיות נוצרי אך הלב נשאר יהודי - אלא שכאשר נוצר מצב שהיה אפשר לאנוס לחזור ליהדותו, לא כולם מיהרו לעשות | פרק רביעי בסדרה (היסטוריה)
ראש הממשלה נתניהו התייחס לניתוץ הפסל הנוצרי בלבנון בידי חייל צה"ל ואמר כי הוא "נדהם והתעצב לשמוע" למראה התיעוד | נתניהו קרא לחייל "עבריין" והבהיר כי מתנהלת חקירה פלילית בנושא | בפוסט שכתב באנגלית ברשת X מסר: "אני מגנה את האקט באופן החזק ביותר" (מדיני)
סיפורו של התלאי הצהוב שלבשו היהודים באירופה מתחיל הרבה לפני ימי השואה, הוא מוצג לראשונה במדינות האסלאם בצורות שונות ובהמשך מקבל משנה תוקף רווי שנאה במדינות אירופה הנוצרית - כשהנימוק להשפלה זו נשען על יסודות תאולוגים המנסים להסתיר שנאת אדם טהורה ללא הצלחה | מתי הוא התחיל? למה דווקא צהוב? כיצד התמודדות איתו היהודים בכל התקופות? | ואלה תולדות אות הקלון היהודי (פסיכולוגיה)
תקרית דיפלומטית חריפה פרצה לאחר שמשטרת ישראל מנעה מהפטריארך הלטיני להיכנס לכנסיית הקבר ביום ראשון של הדקלים | בעקבות לחץ בינלאומי כבד וגינויים מצד מנהיגי העולם, הורה ראש הממשלה נתניהו לאפשר את כניסתו לאתר באופן מיידי (חדשות בארץ)
בזמן שהעולם כולו בוער במלחמות דת, הרב הראשי הגר"ק בר עלה לדוכן בנצרת והטיל פצצה של אחדות • "בני אב אחד אנחנו - היהדות אינה אויבת של האיסלאם" • מנכ"ל משרד הפנים: "נמשיך לקדם שיתופי פעולה" • סיכום הפסגה הדרמטית (יהדות, אקטואלי)
היסטוריית הנצרות ארוכה כימי סבלו של העם היהודי, מעלילות הדם בפסח ועד למסעות צלב מדממים - גווילי ההיסטוריה טבולים בדם אבותינו ואותיות פורחות | אך כיצד הרבנות ההלכתית ראתה את המפגשים עם אבות הכנסייה? | מדעתו הנחרצת של רבי משה פיינשטיין זצ"ל דרך הוויכוחים של הרמב"ן ועד 'לוחות הברית' המוזהבות שענד הרב יצחק יוסף למול הצלב | "ויגבה לבו" (מגזין כיכר)
רב, פילוסוף ואפיפיור - לפעמים זה נשמע כמו התחלה של בדיחה. אבל לפעמים, זה רגע רציני שבו ההיסטוריה משנה פניה | אחרי אלפיים שנה של מסעות צלב רוויות בדם ישראל, הופיע אברהם יהושע השל - יהודי, פילוסוף קוסמופוליט, שהחליט להגיש לנצרות את החשבון ולעשות לזה סוף | "אשר בחר בנו" (מגזין כיכר)
סיפור חציית הים, המיסיונרים שהופתעו ופסיקת הראשון לציון: סיפורם המדהים של "בני מנשה" – צאצאי שבט יוסף, הממתינים לעלייה מאז המכתב ההיסטורי לראש הממשלה - בזכות הציר המדיני בין ישראל והודו |לפי המתווה שאושר עד שנת 2030 יושלם תהליך הבאתם וקליטתם של כ-6,000 איש, שצפויים להשתלב בקהילות דתיות בישראל (מגזין)
מומחה הכתות חושף: יש כת מסיונרית סינית בישראל, וזו הסיבה שהיא מסוכנת | הרופא המיתולוגי בריאיון כאוב 20 שנה אחרי הגירוש | מחקר מקיף: כלבים דומים לבעלים שלהם גם במראה וגם בהתנהגות | בחטיבה החרדית מתעקשים 'אנחנו לא פונביז' | האם 'הצולניקים' מעשנים יותר? ומדוע | הפצצה שנמצאה הצילה חיים (דבר)
הבחור החרדי שהקים מיזם טלפוני ומקבל כל חודש מאות תגובות על התחבורה הציבורית | התשדיר שגרם לחסיד ויז'ניץ לפתוח בית מוזיקה | הצונאמי שלא היה ומה עושים ברעידת אדמה | מאות פוסטים וסרטונים מובילים אל קבוצה אחת מפוקפקת, בדקנו ומצאנו מה המטרה | וגם: תיעוד מהילולת האר"י הקדוש | צפו (דבר ראשון)
הידעתם כי הבית השישי בפיוט "מעוז צור", המתאר את טביעתו של "אדמון" ב"צלמון", הושמט מסידורי התפילה במשך מאות שנים? | האם "אדמון"
הוא פרידריך ברברוסה,
קיסר גרמניה בעל הזקן
האדום, או שמא רמז לעשו אויבם הנצחי של ישראל?
(יהדות ואקטואליה)
יש עוד דתות הרואות בעצמן דתות התגלות, אך הן מתכוונות להתגלות לאדם יחיד: ישו בנצרות, מוחמד באסלאם. רק ביהדות התגלה אלוקים לא ליחיד (נביא) ולא לקבוצה (זקני העדה) אלא לעם שלם | מתורתו של הלורד הרב יונתן זקס זצ"ל, לשעבר רבה הראשי של בריטניה (יהדות)
שני צעירים שהולכו שולל אחרי כת מיסיונרית נוצרית והמירו את דתם, הצליחו להקים בתים נאמנים בישראל בתוך שבוע, אחרי ששבו בתשובה שלימה • סיפורם של השניים מרגש לא רק בפני עצמו, אלא גם הודות לקשר המיוחד שלהם בעבר שכרוך זה בזה • הרב יואב רובינסון מיד לאחים שליווה אותם לכל אורך הדרך: מרגיש כאילו אני מחתן את ילדיי... (חדשות)