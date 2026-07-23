ד"ר חכם חמאמי לזר מרבני איראן, השתלח בישראל וקרא לנקמה | הוא ציטט את הפסוק מספר במדבר: "ולארץ לא יכפר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו", ואמר לתקשורת האיראנית כי "התורה אומרת שדם שנשפך נמחל רק בשפיכת דם הרוצח" | צפו (בעולם)
אירוע חריג בניו יורק: תושב שיכון סקווירא שחזר לביתו באישון לילה גילה מחזה דוחה ומצחין בכניסה לביתו | הרקע, על פי המקומיים: הפרת תקנות המגורים הנוקשות של החסידות. "זה קורה דווקא בתשעת הימים שבהם אסור לאכול בשר" | צפו בתיעוד (חרדים)
הם עוקבים אחריכם מהעצים ומנהלים "רשימה שחורה" של בני אדם: גלו איך ניסוי עם מסכת איש מערות חשף את הזיכרון המדהים של העורבים | מחקרים מוכיחים: העורב לא רק נוטר טינה לשנים, הוא גם מלמד את הגוזלים שלו ממי כדאי להתרחק – גם אם הם מעולם לא פגשו אתכם (חדשות בעולם)
תשע שנות מאסר בפועל ופיצוי של ארבעים אלף שקלים נגזרו על תושב דרום הארץ, שירה ופצע את מנהלו במפעל ליד אופקים - אחרי שזה פיטר אותו מהעבודה | עורכת הדין: "נסיבות האירוע מאופיינות בתעוזה, באכזריות, בחוסר רחמים ובאי מורא מהדין" (משפט)
המנהיג העליון של איראן, שהתחחיב לנקום נקמה ישירה בישראל בעקבות ההאשמה - לפי פרסומים זרים, כי היא זו שרצחה את המחבל באדמת איראן, הוא זה שמוביל את התפילות בהלוויה הגדולה, שהחלה הבוקר בטהרן בטקס אשכבה | גופתו של הנייה תועבר בסיום הטקסים באיראן לקטאר, ושם הוא ייקבר | כל הפרטים (חדשות)
גורמי מודיעין אמריקנים סבורים כי איראן צפויה לנקום את מותו של מפקד משמרות המהפכה חסן מהדווי באמצעות כוחות פרוקסי ותימנע מלתקוף את ישראל ישירות | הערכה באה בניגוד להערכות קודמות כי איראן תנקום את ישראל בכוחות עצמה ומשטחה (חדשות)
לוחמי גדוד 932 הצליחו לסגור חשבון עם המחבלים הארורים שרצחו את חברם ליחידה: לאחר ירי שבוצע לעברם על ידי מחבלים, הלוחמים פשטו על המבנה ממנו בוצע הירי, חיסלו את המחבלים ואיתרו אמצעי לחימה רבים של ארגון הטרור חמאס | תיעוד (חדשות)
עשרות תקיפות של ספינות לאורך חופי ספרד ופורטוגל ובדיקת החוקרים - גילתה הסבר מפתיע • כך משביתים הקטלנים את תנועת כלי השיט באיזור ואיך הרשויות מנסות להתמודד? • וגם, עובדות מפתיעות על שיטות הציד המתוחכמות של הדג שיודע לחשב 2 מהלכים קדימה (מעניין)
לאחר חטיפתו והחזקת גופתו של הצעיר הדרוזי טירן פרו, תושב דליית אל כרמל, בג'נין על ידי פעילי טרור, החליטו חמישה דרוזים לחטוף פלסטינים ולנקום בהם. לאחר חקירה, הם נתפסו והיום הוגש נגדם כתב אישום (חדשות משפט)