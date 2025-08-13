ראש ישיבת בריסק, מסר במהלך החג שיחה ארוכה, בה תשף שני מוסדות מוכרים מאוד בציבור החרדי, שקיבלו לביקור את נשיא המדינה הרצוג לביקור: "האם השתגעו אנשי בני ברק, איך יכולים לבוא לכזו שפלות, קצת כבוד לחזון איש, במקום לזרוק את התקציבים שלו בפנים, במקום לזרוק לו אתרוגים בפנים נותנים לו לקבוע מזוזה ועוד להופיע בפני מאות ילדים, היתכן?!" | האזינו (חדשות חרדים)
אתמול, הורה בית המשפט בדרום קוריאה לעצור גם את אשת הנשיא לשעבר יון סוק יאול, העצור בעצמו בחשד לתכנון הפיכה צבאית במדינה | אשת העסקים העשירה נכלאה בחשד לעבירות שוחד ומרמה, לאחר שהשופט אמר כי קיים חשש לשיבוש | אלו תנאי הכליאה של האישה הראשונה לשעבר (חדשות)
נשיאה הקודם של קולומביה, אלברו אוריבה, נידון ל-12 שנות מעצר בית וקנס של כ-850 אלף דולר לאחר שהורשע בשיבוש הליכי משפט ובשוחד עדים במשפט שארך כחצי שנה | זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של קולומביה שנשיא לשעבר מורשע בפלילים (בעולם)
לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן, הלך לעולמו בגיל 89 חוסה "פפה" מוחיקה – לוחם גרילה, אסיר פוליטי ונשיא אורוגוואי לשעבר – שנודע ברחבי העולם כאחד המנהיגים הצנועים ומעוררי השראה בדורו, והותיר אחריו מורשת עמוקה של צדק חברתי, פשטות פילוסופית ומנהיגות נטולת יוהרה (בעולם)
על פי נתוני הלמ"ס עולה כי שכר נשיא המדינה, נשיאת העליון וראש הממשלה יעלה בסכום משמעותי | בעוד חודש שכר השופטים צפוי לזנק בעוד 15 אחוזים | מה עם האזרחים? שכר המינימום יעלה, אבל עוד חודשים ארוכים והרבה פחות (כלכלה)