פייני סוקניק, מיוזמות 'פריימריז הנשים' התייצבה לריאיון ב'אולפן כיכר' והתמודדה עם כל השאלות הקשות | למה שלא יקימו מפלגה עצמאית? | כיצד הן מתמודדות עם הטענה שהרבנים מתנגדים ליוזמה? | מי הנשים המתמודדות ומה המטרה האמיתית שלהן? | וגם, מה הן רוצות לשנות ומה מבחן התוצאה - כמה קולות יהפכו את היוזמה לכישלון או להצלחה היסטורית? | צפו (פוליטי, חרדים)
בלב תור הזהב האמריקאי, אישה אחת מהחברה הגבוהה החליטה להפסיק להתלונן ולהתחיל להנהיג, תוך שהיא הופכת מאבק פוליטי וולגרי וכושל למותג מנצח | בנחישות אסטרטגית ובתחכום נדיר, היא סללה את הדרך לתיקון ה-19 ושינתה לנצח את פני הדמוקרטיה בארצות הברית ובעולם כולו (מגזין כיכר)
החל מהתגלויות שמיימיות בשטעטל של המאה ה-19 ועד להקמת קהילה בירושלים של ימים עברו: סיפורה המרתק, המורכב והשנוי במחלוקת של חנה רחל ורברמאכר – האישה המסתורית שאימצה זהות גברית, קיבצה סביבה חסידים ונהגה באדמו"רות כשהיא אף מלמדת תורה ועוסקת בקבלה מעשית (מגזין כיכר)
פרובוקטור מוכר החליט שהוא רוצה להיכנס להקרנת סרט המיועד לנשים בלבד | היוצרת מספרת מה בדיוק קרה שם | "הוא רוצה להילחם ב'פנאטים' – אבל מתעלם מאירועי נשים חילוניים" | וגם על הסרט ועל יצירת תרבות חרדית נשית (דבר ראשון)
לאחר ששלטי פרסום למחלקת יולדות עליהם הופיעו דמויות נשים הושחתו, החליטו בבית החולים הרפואי לגליל בנהריה להחליפם בשלטים ללא תמונות, בצירוף נוסח התנצל ופנייה ישירה לתושבי העיר | בבית החולים מדגישים כי מדובר במהלך של רגישות תרבותית שנועד להמשיך ולהנגיש את שירותי הלידה הממוגנים לכלל המגזרים | יאיר גולן: "יותר ויותר גופים ציבוריים פועלים מתוך פחד מהסתה, מלחצים ומקמפיינים של מכונת הרעל וקיצונים" (בארץ)
דיווח על משבר חריף המטלטל את מועצת הרבנות הראשית בעקבות פסיקת בג"ץ המחייבת בחינת נשים להסמכה. בעוד רבנים בכירים דורשים להקפיא את המערכת כולה עד לחקיקה בכנסת, אלפי נבחנים נותרים בחוסר אונים במבוי סתום שעשוי לשנות את פני עולם ההלכה (חרדים)
מחקר חדש חושף: ציפורי העיר מזהות את מין האדם המתקרב אליהן ומגיבות בפחד מפתיע דווקא כלפי נשים | המדענים גילו כי גברים מצליחים להתקרב למרחק גדול יותר, בעוד שהסיבה להבדל המגדרי נותרה כרגע כתעלומה בלתי פתורה (חדשות בעולם)
הבית ברוך השם מלא בקולות של שמחה, העריסה תופסת מקום מרכזי בבית, והידיים שלך? הן כנראה עסוקות מסביב לשעון. אחרי לידה, אנחנו נוטות לשים את עצמנו בסוף הרשימה. אבל האמת היא שכדי שתוכלי להמשיך לדאוג לכולם בנחת, הגוף שלך זקוק ל"תחזוקת מונע" (הריון ולידה)
הלמ"ס מפרסם: יותר ממחצית מהישראלים בגיל פרישה מתקיימים מפנסיה, אך רק רבע מהחברה הערבית נהנים מכך | 92% מהקשישים נשענים על קצבאות זקנה ונכות, וכרבע מממנים את חייהם מחסכונות אישיים – רובם מקרנות השתלמות וקופות גמל (כלכלה, בארץ)
אם יעצרו את זרימת המים לעזה, החמאס יכנע תוך שבועיים, למה לא עושים את זה? | טראמפ מנסה להסתיר: לוחמי קומנדו אמריקאים חיסלו דייגים תמימים במבצע סודי | מחפשות עבודה כסייעות? יש מי שמחפש אתכם, הכירו את המסייעת | 2 זוכים ב 1.8 מיליארד דולר, מה הם יעשו עם הכסף | מנהל הלחימה של אוגדת עזה על הפלת הבניינים | פנינת הדף היומי בשביל הנשמה (דבר ראשון)
אדם שזהותו טרם נחשפה - למרות עשרות תלונות שהתקבלו על כך במשטרה, נוהג להתקשר לנשים נשואות מקהילות חרדיות, בבית שמש, ירושלים, ביתר, אשדוד ועוד ובמהלך השיחה הוא מנסה להטריד אותן תמורת תמיכה כספית | המשטרה טוענת שהיא חוקרת את הפרשייה, הנשים טוענות שהיא זלזלה בהן (חרדי)
אם כל השיאים: כל מה שצריך לדעת על מה שקרה מאחורי הקלעים בישיבת הרבנים בפוניבז', וגם; מה המשמעות של המספר הגרנדיוזי על מפת הרישום? | כשהגר"ש אלתר הסביר: החגיגה הזו בשלושת השבועות - אתחלתא דגאולה | הכינוס החריג בסאסוב: נשות החסידים זכו לשיחה מהאדמו"ר | כינוס ההכנה לבחורי הישיבה בהשתתפות המו"ל של העלון הכי פופולארי בישיבות (מעייריב)
לומדי הדף היומי במסכת עבודה
זרה דף ל"ט,
עסקו השבוע במעשה באשה
שהייתה מסייעת לבעלה |
האם אשה יכולה לעזור
לגבר להניח תפילין או לעשות ציצית?
| איזו אשה משפיעה על
בעלה' ואיזו אשה מושפעת ממנו?
(יהדות,
הדף היומי)