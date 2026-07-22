כיכר השבת

עוד כתבות על נשק:

המשבר הסורי-לבנוני

||
2

מתיחות שיא בגבול

||
1

כאוס משפטי

||
2

דור חדש של חימוש

||
1

"לחרדים יש זכות להפגין"

||
2

תתחילו לשלם

|

שולפים מבפנים

||
1

שנת התחמשות

|

פסק דין חריג

|

בלב ברלין

||
1

שימו לב

||
2

להגן בלי להסתבך

||
2

להגן בלי להסתבך

||
2

דבר ראשון | התוכנית המלאה

||
6

דרקון עופרת

||
1

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר