על רקע נפילת משטר אסד והלחץ האמריקאי הכבד מצד ממשל טראמפ, ארגון הטרור השיעי חושש עמוקות מבגידה סורית ומציב אלפי לוחמים בכוננות עליונה בגבול המזרחי, בעוד דמשק פועלת באגרסיביות לחסימת צירי ההספקה ולתפיסת משלוחי נשק איראניים (בעולם)
המתיחות בגבולות רוסיה מגיעה לשיא: מדינה אירופית חוששת מפלישה פתאומית ומזרימה מיליוני יורו לרכש ביטחוני דחוף. משלוח חדש של טילים מונחים נחת בימים האחרונים, במטרה להפוך את כוחות היבשה למכונת השמדה עוצמתית מול כל איום שריון רוסי מתקדם (בעולם)
פסגת נאט"ו באנקרה הגיעה לשיאה, אך לא בגלל ההסכמים שנחתמו, נשיא טורקיה החליט להעניק למנהיגי המערב מזכרת שאיש לא העלה בדעתו | בעוד המנהיגים דנים בביטחון עולמי, המתנה המסתורית יצרה כאוס משפטי עבור חלק מהמשלחות (חדשות בעולם)
כתב המשטרה לירן תמרי פרסם אחר הצהריים פוסט נוקב בו מחה על שחרורו של האדם החשוד בשליפת נשק על חרדים | "אולי זה לא הולך להיות פופולארי", כתב תמרי בתחילת הפוסט, בו תהה: "ומה אם זה היה בקפלן?" | הדברים המלאים (חרדים)
בזמן שהעולם מתמודד עם מתחים גיאופוליטיים, דו"ח חדש חושף כי ההוצאה הגלובלית על נשק גרעיני זינקה לכמעט 119 מיליארד דולר | מי המדינות שמובילות את המירוץ, כמה ראשי קרב מחזיקה כל מעצמה ומי באמת שולטת בכפתור האדום? (חדשות בעולם)
מחדל ביטחוני חמור: לוחם הוציא מהצבא מאות קליעים ורימוני עשן ואחסן אותם בבית משפחתו ללא כל אבטחה. בית הדין הצבאי לערעורים קיבל את ערעור התביעה והחמיר משמעותית את עונשו של הלוחם שסרח, בטענה כי מדובר בסכנה ממשית לשלום הציבור (צבא וביטחון)
שוטרים גרמנים שלפו אקדחים לעבר פעילי שלום שחסמו את הכניסה למפעל הנשק במטרה לעצור את פס הייצור המיועד לישראל| המתיחות הגוברת סביב הכוונות לייצר במקום תחמושת שתשמש את צה"ל בלחימה בעזה ובלבנון כבר בשבועות הקרובים (חדשות בעולם)
העלייה במספר נושאי הנשק במגזר מביאה איתה גם אתגרים בטיחותיים • המשרד לביטחון לאומי בחידוד הנחיות קריטי: מהי שיטת ה"ערסל", מדוע אסור להניח אקדח על המדף ואיך "עזרים טקטיים" כמו מפתחות הרכב יצילו אתכם מאיבוד הרישיון?
רעידת אדמה פוליטית בבית הרב | מסמך סודי נגד ראש המוסד הנכנס ודיון נוקב: האם בחורי הישיבות איבדו את הדרך ביציעי הכדורגל? | האסון בפינת החי החרדית | וגם: עו"ד אופק ברנע בריאיון חובה לכל נושא נשק: "אל תהיו גיבורים, אתם עלולים לסיים בכלא" | צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)
כשענני המלחמה כיסו את הג'ונגלים של וייטנאם, נולדה מפלצת פלדה שנועדה למטרה אחת: להטביע את האויב בים של כדורים | זהו סיפורו של ה-M134, המקלע המסתובב שהפך לאגדה והפך כל מסוק למבצר מעופף בלתי מנוצח (חדשות בעולם)