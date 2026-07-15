בעיצומו של הדיון הסוער בכנסת על חוק הכשרות, חבר הכנסת הבכיר מ'יש עתיד' הטיח האשמות קשות במערך הכשרות בחיפה. יו"ר המועצה הדתית דרור דויד עמוס לא נשאר חייב – ושלף נתונים שמוטטו את הטענות ומציגים מציאות הפוכה (חרדים)
בעוד שערים אחרות בצפון כמו קריית אתא, קריית ים וטבריה מושכות תשומת לב רבה מהמגזר החרדי, נשר נשארה מחוץ לרדאר | נשר היא עיר מצוינת למי שמבין אותה ויודע לנצל את היתרונות שלה | זו לא עיר למשקיע המתחיל, אלא למי שכבר יש לו ניסיון ומבין את הדקויות | עושים לכם סדר (מגזין, נדל"ן)
המשטרה ורשות האכיפה פשטו על האוהל הסמוך לקברו של עז א-דין אל-קסאם | במהלך המבצע הרסו הכוחות את האוהל, הסירו מצלמות אבטחה שהוצבו בניגוד לחוק, ושלט תעמולה שנועד להעצים את מורשתו של אל קאסם | בן גביר: "זו רק ההתחלה" (משטרה)
מה לא אמרו לנו לפני המלחמה עם חיזבאללה - אלפי הרוגים רח"ל, שבועות של עלטה, אלפי טילים מדי יום, עשרות אלפי בניינים ייהרסו ומגדלים בתל אביב יופלו, ואפילו: שהמדינה שלנו תיעלם | לאחר חודשיים וחצי בלבד שהפכו את הקערה בגבול הצפון בחסדי שמיים, שבנו אל נבואות הזעם השחורות והתרחישים האפוקליפטיים שהוצגו לאזרחי ישראל (מגזין, בארץ)
נס גדול הבוקר בצפון: כטב"מ שחדר לישראל גרם לרצף אזעקות בלתי פוסק בשורת יישובים, תוך כדי ניסיונות היירוט, הוא נפל בחצר גן ילדים בעיר נשק - ללא שהושמעה אזעקה כלל | בנס גדול, הילדים שהיו במתחם המשחקים פונו למרחב מוגן וזאת למרות שלא הופעלה אזעקה, ובכך בחסדי שמיים הם ניצלו | תיעוד (חדשות)