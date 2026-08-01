תיעוד מחריד ממצלמות האבטחה חושף את הרגעים שבהם תושב נתיבות בשנות ה-20 לחייו פורץ לעסק מקומי, גונב טרקטורון חשמלי, וגורם במזיד לשריפת ענק שכילתה את המקום לחלוטין - עם נזק מוערך בלמעלה ממיליון שקלים | כך הוא נתפס (בארץ)
אלפי דבורים "השתלטו" לחלוטין על חלון נהג ומראת רכב חונה ליד מרכז מסחרי בנתיבות | תושבים מבוהלים החלו להסתגר בחנויות, בעוד הנחיל הרוחש מילא את השמיים וכיסה את הקרקע | גם במרפסות באזור "התנחלו" דבורים | צפו בתיעודים החריגים ובהסבר אפשרי לתופעה (בארץ)
שוטרי משטרת ישראל עיכבו לחקירה בת 39 מנתיבות, לאחר שבתוך הרכב שבו נהגה נמצאו שני צעירים חרדים | הרכב בפנים היה עמוס בבני משפחה | המשטרה: "אגף התנועה יבוא חשבון עם כל עבריין תנועה" | צפו במעצר החריג (בארץ)
במהלך ביקור חיזוק בעיר נתיבות, נשא הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף דברים חוצבים להבות בפני מאות בני נוער • הרב חשף סיפור נדיר מאביו מרן הגר"ע יוסף זצ"ל והבהיר: "גדלות בתורה לא באה מסגולות – אלא מעמל" • סיקור המשא והביקור (חרדים)
רגעים של דמעות והתעלות בכנס היסוד בנתיבות, ארגון חדש אשר ילווה את תלמידי התתי"ם יוצאי אתיופיה מגיל קטן ועד עולם הישיבות • הראש"ל הגר"ד יוסף במשא נרגש: "אתם תהיו ראשי הישיבות שיפארו את עמלי התורה" | צפו בתיעוד (חרדים)
הילולת הבבא סאלי זיע"א בנתיבות רשמה השנה שיאים חדשים של השתתפות עם למעלה ממאתיים אלף איש שפקדו את הציון | מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן: "הציבור גילה אחריות ונשמע להוראות, מדובר בהצלחה חסרת תקדים שזכינו לה בזכות הצדיק" (חדשות)
הילולת הבבא סאלי בנתיבות מושכת אליה מדי שנה יותר ויותר מתפללים, המגיעים לשפוך שיח לפני קונם ביום המסוגל | המשטרה נמצאת במקום כדי להבטיח את שלום המתפללים - עד כה לא נרשמו אירועים חריגים | זה מספר המתפללים שהגיעו לציון לפי המשטרה (חדשות)
יו״ר ש״ס אריה דרעי החליט למכור את הנר הראשון בהילולא של הבבא סאלי בסכום חריג של מיליון שקלים, לעומת מאות אלפי שקלים בשנים קודמות | לדבריו מדובר בצעד של מחאה: "ערוץ 12 יצאו ופגעו בכבודו של האדמו״ר רבי ברוך, וזלזלו לצערי הרב בהילולא של הצדיק, תוך רמיזות מכוערות", ציין דרעי (בארץ)
הריטואל קבוע: ביהמ"ש שחרר גם את הנהג שדרס למוות את נפתלי צבי קרמר ז"ל | המפלגות החרדיות זועמות: זו הדרישה של ח"כ מקלב מיו"ר הכנסת | הפרובוקציה תיחקר? תלונה הוגשה למשטרה נגד עוברת אורח שהטרידה חרדים | וחי בהם: תופעת הברחת השב"חים קיימת גם במגזר | נתיבות לובשת חג: אלפים צפויים לפקוד את קברו של סידנא בבא סאלי זיע"א (מעייריב)
במסגרת הסדרה "יתגדל ויתקבל", יוסי עבדו בשיחה נדירה וחשופה עם הבבא ברוך בנו של סידנה בבא סאלי | בשיחה, המתרחשת סמוך ליום ההילולא של אביו, סידנא בבא סאלי זצ"ל, חושף הבבא ברוך טפח מחייו המסתוריים של אביו, הנהגותיו בקודש, וסיפורים שלא נשמעו מעולם | על האזהרה ששמע בחלום לפני טבח שמחת תורה, והנבואות על גוג ומגוג | צפו בפרק העשירי (יתגדל ויתקבל)
היום מלאו 42 שנה להסתלקותו של סידנא בבא סאלי זיע"א • מעבר לסיפורי הברכות והנסים, הסתתרה דמות עם עוצמה נפשית נדירה • צדיק שהכאב עיצב אותו והחמלה הייתה המצפן שלו | עשר עובדות על הלב הגדול מנתיבות (חרדים)
היום ומחר, רביעי וחמישי (ג'-ד' בשבט), יציינו המוני בית ישראל את הילולת הבבא סאלי בציון הקדוש בנתיבות | על פי הערכות כ-150,000 איש צפויים לפקוד את הציון במהלך ימי ההילולא, לשפוך שיח ולהעתיר בתפילה לישועת הפרט והכלל | אלו ההנחיות לקראת הנסיעה (חדשות, חרדים)