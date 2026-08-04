העיר נתניה הפכה בימי בין הזמנים אלו למגדלור תורני, כאשר שורה של ראשי ישיבות וגדולי תורה משתכנים בה יחד למנוחת הנפש | בין השוהים בעיר נצפה הגאון רבי בנימין דוד אלישיב, ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר והגאון רבי ישראל מאיר דרוק, ראש מוסדות 'תפארת ישראל' | בין התפילות וסדרי הלימוד נצפו גדולי התורה כשהם משוחחים ארוכות ומפלפלים בצוותא בעומקה של הלכה מתוך מלחמתה של תורה (חרדים)
חודש לאחר רצח המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל: החשוד שניסה להטעות את החוקרים שהוא אילם, הודה בפני חוקרי ימ״ר שרון ברצח והסביר את מניעיו במילים: ״הוא משיח שקר״ | בדיקה פסיכיאטרית קבעה כי הוא כשיר לעמוד לדין, והבוקר יוגש נגדו כתב אישום בגין רצח בנסיבות מחמירות (משטרה)
אירוע אלימות מבהיל התרחש לאור יום בכבישי נתניה: ויכוח שגרתי בין נהגים הסלים במהירות לזעם, במסגרתו צעיר תקף את הנהג השני, ניפץ בברוטאליות את שמשת הרכב וניקב את הצמיג באמצעות חפץ חד - עיניהם של ילדיו הקטנים של הקורבן שישבו מבועתים בתוך המכונית | תיעודים סוערים וקשים לצפייה (בארץ)
אלפים השתתפו בניחום האבלים אצל משפחת המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל בנתניה | הגאון הינוקא נשא דברי חיזוק כואבים, השווה את הרצח לשפיכות דמים נוראה וחשף סיפור מופת נדיר מהמפגש היחיד עמו לפני כ-20 שנה | תיעוד (חרדים)
המקובל הגה"צ רבי יעקב עדס, שהגיע אתמול (שני) לביקור תנחומים בעיר נתניה אצל בני משפחתו של המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל, נכנס לאחר מכן לביקור חיזוק בהיכל ישיבת צאנז המעטירה, השוכן בתקופה זו במבנה זמני עקב שיפוצים בהיכל הקבוע | הבחורים הופתעו מהופעתו של המקובל שנשא בפניהם דברי חיזוק והדרכה לקראת ימי הקיץ | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
מאחורי הקלעים של קומפלקס המגורים והמלונאות הבינלאומי 'The Blue Cliff' מתקיים שיתוף פעולה יוצא דופן עם המכון המדעי טכנולוגי להלכה | מהנדסים ופוסקי הלכה מתכננים יחד את פתרונות המחר: מחיישני המים והאשפה החכמים ועד למקווה ובית הכנסת המפוארים | מנהל הפרויקט, תומר לוין: "בדיוק כמו בבתי חולים, התאמה הלכתית דורשת הבנת עומק משלב היסודות" (חרדים)
האור הגדול של עבודת הקודש שלו בקע מבין כתלי ביתו והפך למגדלור של נסתרות ותורה שהאיר לדור כולו. כעת, כשהרועה הנאמן עלה בסערה השמימה, נותרנו פה יתומים וכואבים // הרב אלון ארביב בטור הספד וקינה על הירצחו של מורו ורבו המקובל הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל (דיין האמת)
צעיר בשנות ה-20 לחייו שנהג לפקוד את בית הכנסת של המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל בנתניה נעצר לאחר מצוד נרחב של המשטרה • מפרטים חדשים עולה כי החשוד הגיע לביתו של הרב בשעות הבוקר המוקדמות, דקר אותו למוות ולאחר מכן נמלט מהזירה | המשטרה נערכת לאבטח את ההלוויה שתצא ב-13:30 (חדשות)
הראשל"צ הגר"ד יוסף: "רבי עמוס זצוק"ל היה משרידי אנשי המעלה, עובד ה' במסירות ובתמימות" | הרב הראשי הגר"ק בר: "היה דמות מופת ייחודית בעיר נתניה. במשך עשרות שנים של הנהגה רוחנית" | תנועת ש"ס: "וי להאי ארעא דחסרא גברא רבא" (דיין האמת)
כוחות גדולים של משטרה והצלה הוזעקו הבוקר לבית כנסת בעיר נתניה, שם נדקר המקובל רבי עמוס גואטה ז"ל | הרב פונה במצב אנוש ומותו נקבע בבית החולים | החשוד ברצח נעצר לאחר מצוד שנמשך כשעתיים | במשטרה מעריכים: מעורער בנפשו (חרדים)
קליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד דניאל יבצ'נקו (21) בגין מעורבותו בתאונה הקטלנית שבה נהרג השוטר יניב אלקיים ז"ל לפני כשנה. לפי האישום, יבצ'נקו נהג במהירות מופרזת ובפראות, עקף באופן מסוכן והתנגש בעוצמה ברכב שעמד בצד הדרך במהלך פעילות אכיפה (משפט)