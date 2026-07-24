אבל וצער בחצר הקודש סאדיגורה עם קבלת הבשורה הקשה על פטירתה של האישה החשובה מרת בלומה צלר ע"ה, לאחר שזככה ביסורים קשים והיא בת 53 בלבד • פטירתה הגיעה בדיוק יממה לאחר יום היארצייט של חותנה הגה"ח ר' יונה צלר זצ"ל שנפטר בתשעה באב • הותירה אחריה יתומים שטרם זכתה להשיא (דיין האמת)
תיעוד: האדמו"ר מסאדיגורה ירושלים, ערך טיש מיוחד בכ"ג תמוז לרגל חג הגאולה של זקנו, בהיכל הישיבה בירושלים | בדיברות הקודש הרחיב האדמו"ר על גודל מעלת לימוד התורה במסירות נפש והעלה זכרונות מהשנה האחרונה בצל אביו האדמו"ר זיע"א שבחודש הקרוב יחול יום פטירתו השישי| תיעוד (חסידים)
דרמה במחלוקת בין הצדדים בסאדיגורה: בהסכמת בית המשפט, הסכסוך על המוסדות בירושלים עובר לבית המשפט העליון | קביעת בית המשפט המחוזי על ניהול העמותה נותרה על כנה אם כי נאסר על הצדדים לבצע שינויים בעמותה (חדשות)
עד כאן! אין דרך בלי דרך התורה: היום בשעה 16:00 תפרוץ מחאת הענק של אלפי בעלי הרכבים מכל החוגים והעדות, שיזרימו שיירות ענק מ-19 מוקדים ברחבי הארץ אל עבר שערי הכלא הצבאי - כלא 10 • האזינו להודעות מהקווים הפנימיים של חצרות הקודש, מבעלזא וויז'ניץ ועד צאנז וטשערנוביל – הפקודה הרשמית שיצאה לחסידים • ומי חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס שהכריז בקולו: "זה מצוין, זו חובה"? | כל הפרטים על הדרמה (חרדים, בארץ)
סערת הענק בחסידות סאדיגורה מגיעה לנקודת הכרעה משפטית: לאחר חמש שנים וחצי של דיונים, פסק בית המשפט המחוזי כי השליטה בעמותת המוסדות בירושלים שייכת לממשיך, האדמו"ר מבני ברק • התיעודים המדאיגים מחשבונות העמותה, "כתב הסירוב" של גדולי הדור והמהומות ברחוב שמואל הנביא | כל הפרטים על פסק הדין המהדהד (חצרות חסידים, אקטואליה)
זעזוע בקהילה היהודית בעיר צ'רנוביץ באוקראינה: אדם מעורער בנפשו הצית את בית הכנסת המפורסם של חסידות סדיגורא, המכונה "קלויז קדישא", וגרם לנזק כבד. לאחר שנלכד על ידי המשטרה, נחשף: לפני חודש הוא ניסה להצית כנסייה, להבדיל אלף אלפי הבדלות. רב העיר: "בית הכנסת הינו אחד המבנים החשובים ביותר בעולם החסידות" (יהדות בעולם)
טיש יחודי ונעלה ערך האדמו"ר מקאפיטשיניץ אמש (חמישי) בישוב 'דולב' לרגל הילולת דו"ז האדמו"ר הרה"ק ר' שלמה חיים מסאדיגורה זצ"ל | לפני עריכת הטיש פקד האדמו"ר את הציון הק' בבית העלמין 'נחלת יצחק' בגבעתיים | סיבת עריכת הטיש ב'ישוב דולב' היה לחזק את התושבים, ולהכין לבבם לקראת ימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום (חסידים)
בחסידות סאדיגורה נערכה אתמול (רביעי) ברוב פאר והדר מסיבת חומש לילדי החמד | בשיאו של המעמד קידמו הנוכחים את פני האדמו"ר עם הופעתו הכבודה | האדמו"ר נשא אמרות קודש, ובסיום המעמד עברו כלל הילדים לפני הקודש לקבלת 'חומש ויקרא' כנהוג | במעמד השתתפו רבנים ואישי ציבור בכירים אשר צאצאיהם מתחנכים בתלמוד תורה 'עקבי אבירים' (חסידים)
שמחת הוואכט נאכט לבן האדמו"ר מסאדיגורה, בשילוב מלווה מלכה לבחורי החסידות | בשמחה זימרו ניגוני שמחה וניגוני מוצאי מנוחה. במעמד השתתפו רבני משפחת המלוכה, ועוד אדמו"רים ורבנים ורבני הקהילות| בסיום הוואכט נאכט אחר חצות הלילה, קרא האדמו"ר קריאת שמע ברגש עז, כשסיימו פתח בשירת 'אדון עולם' בנוסח המלבב מהימים הנוראים | גלריה (חסידים)
לרגל יום היארצייט של הרבנית הצדקנית מרת מירה מירל פרידמן ע"ה, א"ח האדמו"ר בעל ה'כנסת מרדכי' מסאדיגורה זצ"ל פקד נינה האדמו"ר מסאדיגורה את קברה בבית העלמין בגבעתיים בחלקת צדיקי רוז'ין, תחילה העלה האדמו"ר נרות לעילוי נשמתה | כן פקד האדמו"ר את ציוני האדמורי"ם לבית סאדיגורה הטמונים במקום (חסידים)