מי אתה הרב אליהו פייבלזון? שעחה נוקבת עם תלמידו | תשעת הימים. הרב יעקב סיני: על הלכות והחמרות לדעת מרן עובדיה והגר"ש אויירבך |המומחה הטכנולוגי על המאבק בין אפל לAI | היוצר ההומוריסטי אבי לוקוב בשיחה אישית ראשונה: הומור, חרטה והאמת הכואבת של נושרי הכוללים (דבר השבוע)
תומר "משקף לבן" מגיע לאולפן להדליק משואה לכבוד הלא חשובים, יוסי פוצח במחרוזת שירי עצמאות עם עקיצות פוליטיות, וטראמפ מסביר למה כולם צריכים את נתניהו | יוסי עבדו חוגג 78 למדינה בפרק מיוחד של 'החדשות הלא חשובות' על בן גוריון שעומד על הראש, ומה רינה מצליח מחלקת? • צפו (VOD)
נפתלי בנט מחפש ממשלה עם לב (ופיתות מבן גביר), יאיר לפיד בטוח שהציבור לא מטומטם ואיימן עודה שר על האוטו הירוק | וגם: למה טלי גוטליב נקרעת מצחוק ומה ינון מגל עושה בתוך המים? | יוסי עבדו בפרק החדש של 'החדשות הלא חשובות' מסכם את חגיגות המימונה ועולם התורה • צפו (אולפן כיכר)
דובר ראש הממשלה השווה מזרחיים לקופים, אחמד טיבי ניסה להוכיח את העניין ומאיר כהן גער במרוקאית | למה גלעד קריב רוצה להסתובב עם תמונה של ביבי על הצוואר | בן גביר מתחת לגשר, צב בצבא, ושרה נתניהו בדרך למשואה? | יוסי עבדו בפרק החדש של 'החדשות הלא חשובות' על מירב בן ארי והדייסה, מירב מיכאלי שמאלתרת, והרבנית שגילתה נבלים ברשות התורה • צפו (אולפן כיכר)
המתקשר המיוחד 'המגיד בלבן' חושף מתי המלחמה תיגמר | למה נתניהו "מת" על קפה ואיך הגיעו חברי הכנסת לממ"ד של החרדים? | יוסי עבדו בפרק 15 של 'החדשות הלא חשובות' על הדיילת טלי גוטליב, הכפיל של גנץ והטיל שנחת באולם האירועים • צפו בפרק החדש (אולפן כיכר)
מדי שבוע אנחנו נקרעים עם התוכנית 'החדשות הלא באמת חשובות' בהגשתו המשעשעת של יוסי עבדו - וכל הטוב הזה מתכנס לתוכנית פורימית אדירה | מחבר הכנסת שאכל ראש של... סוס דרך קללת המגיש שהתגשמה ועד התפוח של נתניהו כולל החייזר מבני ברק שעדיין מחפש חניה • צפו בפרק הפורימי של 'החדשות הלא באמת חשובות' (אולפן כיכר)
מפלגת 'הלא חשובים' ירדת לשטח! | למה יאיר לפיד מתווכח על שמונה מזוזות? | סמוטריץ' שולח את גפני לאופוזיציה ופותח 'כולל' עם גולדקנופף | המהומות בבני ברק יצאו משליטה והשר בן גביר עבר לספינה | וגם: האם איזנקוט צם שובבים? | 'החדשות הלא באמת חשובות' (אולפן כיכר)
קשה לעיכול: זו הסיבה לשינוי הדרמטי בתפריט האוכל השבת בישיבה | ישיבה לילדים בגילאי 10? בקריית ספר מסתבר שהכל אפשרי | הבטיח וקיים: שר השיכון והבינוי מתפטר מהממשלה | עצוב וכואב: ארבע ישיבות כשלו ברישום והודיעו - הישיבה נסגרת | צפו צפו (מעייריב)
"אין לי כוחות יותר לכתוב מתווים נוספים ולנאום נאומים מפוהקים. חידלו לריב בכנסת ובואו לריב בבית הנשיא, השליכו כאן את הגז מדמיע ואת רימוני ההלם. שבו עד שייצא עשן לבן..." // ח. רציני חוזר בסערה ומביא עמו את מתווה הנשיא הצרוד המפורט והמעודכן, חם וטרי מהמשכן... (סאטירה)
שר הדתות העביר גם תקציב אסטרונומי לחיבור כל תשתית החשמל במדינה לקו גנרטור מהדרין, והחלפת סדרת פקקי מיץ הענבים לפקק שבת... // ח' רציני (חוזר) וקורץ על השתלטות מדאיגה של החרדים, ועל חוקים שקצת מתחדדים... (סאטירה)
צ'ארלס גיהץ את הכתר, הדביק את היהלומים ותדלק את המטוס של הממלכה. "שהחיינו" בשם ומלכות לכל הדֵייעֶע'ס. כמה ייחל ליום בו הוא יתחיל לא לעשות את מה שאמא שלו לא עשתה ב-96 שנותיה המייגעות // ח' רציני קורץ על מלוכה שצריך לשקול, ובדיחה של פרוטוקול... (סאטירה)
במידה והילד מתעקש לא לבכות, אין זו סיבה להיכנס ללחץ! יש לצבוט את הילד קלוֹת בלחי וללחוש 'אל תבכה מתוקי אמא הולכת ועוד מעט היא חוזרת לקחת אותך'... // ח' רציני קורץ על תחילת שנה והסתגלות, ועל כללי זהב במחירי עלות... (סאטירה)
"אויששש כפרת עוונות", נאנחה אמא שעה שהמיניוואן דומם מנוע בקצה השביל שהוביל לבית עם קיר שאת התמונות מהאתר אפילו לא הזכיר. "שכחנו את המזוודה הירוקה... ח' רציני קורץ על החלפת אוויר ואווירה, צימר, בריכה ודירה... (סאטירה)
'חחחח עכשיו הצחקתי אותי באמת!!! בתשעת הימים! למה אתה בטוח שמישהו צוחק מהטורים שלך??? גורנישט. לא מצחיק ולא בטיח. אתה יכול לכתוב ברוגע ללא צל של חשש או פקפוק הלכתי'... // ח' רציני מִתרצן ומהרהר על שמחה, הלכה, טורים ויצרים! (חרדים)
אפילו הקטנים יודעים לשנן שלא מחצינים התלהבות משליח פיצה וטוסטים, ולא מתרגשים ייתר על המידה מבלינצעס גבינה מטוגן. כי זה תישע'ס היומים וזו ההלכה! נקודה // ח' רציני מהרהר על תחושה הרגשה וגישה, באלו הימים תשעה... (סאטירה)
כל כך מוצלח היה הביקור שכמעט ולא היו צריכים להפעיל את תוכנית המילוט שהוכנה מבעוד מועד ולהחליף את הנשיא בכפיל צלול. טוב, חוץ מבפגישה עם ראש הממשלה... // ח' רציני קורץ על נשיא מנומנם, שלא בא לחינם! (סאטירה)
לא לקרוא את חשבון החשמל! הדבר גורם לזיעה ומצריך הדלקה של המזגן, מה שעלול להקפיץ את מחיר החשמל בחשבון הבא ויחייב שוב הדלקת מיזוג. וחוזר חלילה... // ח' רציני עם עצות וגלולות לעליות מחירים תלולות! (בקריצה)