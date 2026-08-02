מאות שדכנים מכל רחבי ארה"ב השתתפו בכינוס שארגן 'קהל יטב לב דסאטמר' יחד עם 'ועד השדכנים', כחלק מהמאמצים להקל על המצוקה הבוערת בחצר החסידות בענייני שידוכים • במהלך הכינוס נערך פאנל שדכנים פתוח וחשוף שהציע פתרונות מעשיים למשבר • וגם, הקמפיין השנתי ומדריך השידוכים החדש שנחשף (חסידים)
רבבות תושבי ארה"ב החרדים ארזו השבוע את המזוודות והצפינו להרי הקאנטרי למשך חודשיים ימים כדי לנוס מהחום הלוהט של הקיץ • יחד איתם, רבבות תלמידי הת"תים והישיבות יצאו למחנות • צפו בתיעוד מרהיב ממחנה 'רב טוב' של סאטמר: מהטבחים הוותיקים, התורים לקאנטין, והטלפונים הציבוריים של פעם • וגם: ההשוואה הבלתי נמנעת לאווירה של מאה שערים ובני ברק • כנסו לאווירה (חרדים)
מאות חסידי סאטמר שהו בשבת האחרונה לשבת ההתאחדות בעיר הקודש צפת בראשות בן האדמו"ר, השבת הנכספת עוררה את זעמם של מספר תושבים שרצו לתקשורת להתלונן על מטרדים | אבל מה קרה כשאלפי חילונים חסמו את החניונים בבני ברק בשביל הופעה? • טור מיוחד שמציב מראה נוקבת: תלוי מי שולט בתקשורת, וכן תיעוד מרהיב מהשבת (חסידים)
החלום שהפך למציאות חיה ומרגשת: המשתתפים בשמחת נישואי בתו של הנגיד ואיש השלום ר' ליפא פרידמן אמש בבורו פארק שפשפו עיניים בתדהמה, כשראו אנשים שלא התראו במשך למעלה משני עשורים, לוחצים ידיים זה לזה בלבביות לברכת 'לחיים' ואף פוצחים במחול יחדיו • מלאך השלום שהמיס את הקרח בתוך בית סאטמר המעטירה, זכה לשמחה מרוממת שתיחרט בדפי ההיסטוריה • צפו (חסידים)
בזמן שארגוני הקהילה המרכזיים מחרימים את חגיגות מורשת היהדות בשל עמדותיו הקיצוניות של ראש העיר זוהראן ממדאני, חסידות סאטמר מודיעה כי תתייצב בטקס | האירוע, שנועד לחגוג את מורשת יהדות ארצות הברית, חושף קרע עמוק בלב הקהילה היהודית סביב היחס למדינת ישראל (חדשות בעולם)
מעמד נכבד חלוקת פרסים ותעודות לתלמידים מצטיינים בתלמוד תורה סאטמר ירושלים, שנבחנו על עשרות דפי גמרא, ועשרות פרקים משניות | במהלך המסיבה נשמעו דרשות מפי הרבנים הגאונים ובראשם דומ"ץ הקהילה הגה"צ ר' משה טייטלבוים שאף חילק את התעודות למצטיינים (חרדים)
לראשונה בתולדות חסידות סאטמר בארץ, יוצא לדרך מהלך מתוכנן להקמת גרעין חסידי מחוץ לערים החרדיות המובהקות | מנהיג הקהילה בכנס היסוד: "פוטנציאל לבניית חיים מאוזנים ויישוב הדעת" | עשרות אברכים כבר הצטרפו למיזם שצפוי להתאכלס בתוך כשנה | כל הפרטים כאן ב'כיכר' (חרדים)
אבל כבד בחצר הקודש סאטמר: הלך לעולמו הנגיד המפורסם, איש החסד והמעש, הרה"ח ר' ישראל דב גולדברגר ז"ל, אשר הקדיש את חייו והונו לביצור מוסדות החינוך והתורה של החסידות • "ליבו היה פתוח כאולם" | קווים ראשונים לדמותו (דיין האמת)
יש לכם מתכון מנצח לאוכל בטוסטר? אתם יכולים לזכות בפרס • מה הקשר בין אילון מאסק לשומר הראש המצרי המנופח? • הסיפור של הלוחם שאיבד שתי רגליים והחליט "להתאבד על החיים" והחבדניק שהפך את האסון להשראה • האדם שזכה במליונים ואיבד כל טעם בחיים (דבר ראשון)
מעמד רב רושם בבית שמש, ספר תורה חדש הוכנס להיכל בית המדרש של חסידי סאטמר בשכונת חפציבה, לעילוי נשמתו של האברך הבלתי נשכח ר' מרדכי יואל פעקעטע זצ"ל שנהרג באסון מירון • המעמד נערך בראשות אב"ד סאטמר ירושלים (חסידים)
הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, גאב"ד סאטמר ווילאמסבורג ובנו הגדול של האדמו"ר מסאטמר שליט"א, הדליק את נרות החנוכה בליל רביעי של החג בהיכל ישיבת 'שביל התורה' העומדת תחת נשיאותו. לאחר מכן נערכה מסיבת חנוכה מרכזית בהיכל המתיבתא בקריית יואל, שם נשא הגאב"ד דברי חיזוק | צפו בתיעוד מרגעי הדבקות והתעלות בצל הגאב"ד (חסידים)
מאות חסידי סאטמר בבני ברק חגגו את יום ההצלה של האדמו"ר בעל ה'דברי יואל' מסאטמר זי"ע, ביום כ"א כסלו, בהיכל בית המדרש החדש של החסידות בבני ברק | אורח הכבוד במעמד היה הגאון רבי יעקב מאיר שטרן, דומ"ץ קריית ויז'ניץ בבני ברק, והאדמו"ר משבט הלוי | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות חסידי סאטמר בירושלים התכנסו אמש לסעודת יום הצלה של הרה"ק בעל ה'דברי יואל' מסאטמר זי"ע | במהלך המעמד חגגו את שחרורם של שלושה מאסירי ציון שנעצרו בהפגנות ביהוד ונשלחו לכלא הצבאי על עריקתם מהצבא | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות חסידי סאטמר בבני ברק התכנסו אמש לסעודת הודאה לציון יום הצלת האדמו"ר הרה"ק בעל ה'דברי יואל' מסאטמר זי"ע | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה, הגאון רבי צבי פרידמן, ממנהיגי הפלג הירושלמי, שאף נשא דברים ברום שיטתו של הרה"ק מסאטמר זי"ע, להיבדל מהקשר עם המדינה הציונית | לציין, שהפלג הרצפ"ניקים נמנעו אתמול מלחסום כבישים כדי לא להפריע להגעתו של מנהיגם למעמד (חסידים)
המשוכה הפוליטית האחרונה של חוק הגיוס מאחורינו - סיקור נרחב | אבי מעוז מאבד אמון: "צה"ל לא מעוניין בחרדים בתוך הצבא" | אחרי ארה"ב - גם באנגליה: כל הפרטים מהפגנת הענק של החסידים | שינויים דרמטיים בבית מתתיהו: זהו הר"מ החדש שמונה | המשפיע הברסלבאי הפתיע: רק נושרים ישאו את מיטתי (מעייריב)
אחרי ההפגנה הגדולה במנהטן: אלפים מתושביה של לונדון החרדית צפויים להפגין מחר בצהריים מול שגרירות ישראל במדינהן כנגד חוק הגיוס | העצרת משותפת לכלל הקהילות בלונדון, מחצרות סאטמר על שני פלגיה, גור בעלזא, ויז'ניץ, באבוב שצפויים להשתתף במחאה המאוחדת | כל הפרטים (חדשות, חרדים בעולם)
היועמ"שית של הוועדה מסבכת את העניינים - פסימיות במפלגות החרדיות | "שבת רבי גרשון": המכתב המלא של גדולי ישראל וראשי הישיבות | על דאטפך אטפוך וסוף מטיפייך יטופון: סיפורה של תעשיית המוזיקה החרדית | החוליה הרביעית בשושלת המפוארת של סאטמר: תיעוד ענק | סעודה לפני התהלוכה? מסתבר שהכל אפשרי - סיקור מרתק | הסיפור המצמרר שעומד מאחורי השיר של אלחנן ענבל (מעייריב)
הפוסק המפורסם יוצא להגנת הח"כים: "הציטוטים בשמי - שקרים" | נבעה אירח את גפני בטבריה - הח"כ הליטאי לא התאפק ועקץ את סמוטריץ' | בית הדין פסק: תרגיל הצימרים של סאטמר במירון מבריק - וכשר | התקיפה האלימה בהיכלי מלכות: 4 חשודים עוכבו לחקירה | בפלג הירושלמי מציינים את יום הפטירה הראשון של המנהיג - הגר"א דויטש זצוק"ל (מעייריב)