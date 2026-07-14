קארל איזום-מקדניאל 'הסבא' הפך לגיבור של סרטון ויראלי מצמרר בו הוא נראה מועף באוויר על ידי ביזון מול עיני נכדתו | כעת, לאחר ניתוח חירום מורכב, הוא מתייצב מול המצלמות עם מסר שמפתיע את כל העולם (חדשות בעולם)
רגע אחד במסדרונות המחלקה האונקולוגית בבית החולים, גרם לזעזוע משפחתי וקריסת חומות השתיקה וההסתרה | מצד אחד סבא, המבקש לשמור על יציבות המשפחה, ושומר בסוד את דבר מחלתו, ומצד שני הנכד - שגם הוא מתמודד עם המחלה, ומבקש לשמור על הסבא - שעל מחלתו אינו יודע כלל מאותה הסיבה | דמעות וכאב של שחרור בבית החולים | סיפור מצמרר (מגזין כיכר)
הילדים לא ציפו לשמוע צעקות כאלה מסבא שלהם,
ואנחנו שלא הלכנו לישון בכדי לשמור על השקט של ילדינו, לא ציפינו למהומה הזו שתקרה.
אמא שלי גערה באבא שלי שיירגע ויפסיק לצעוק, אבא שלי הגיב לה כדרכו, ואנחנו רצינו פשוט
לברוח משם (משפחה)