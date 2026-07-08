קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, השיבנו: הסגולה המיוחדת לחודש אלול ועשרת ימי תשובה, להשיב לבבות שהתרחקו מדרך התורה • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
הרב בנימין קלוגר חושף את המסיונרים שמנסים להעביר אנשים על דתם דרך בית קפה תמים | ההנחיה הדרמטית של הגר"א קורנפלד, בנוגע לבנות המודרניות | האברך הצעיר שבדרך להפוך לבעלי חברת התעופה החרדית השנייה בגודלה בעולם | וגם למה כועסים על שוקי סלומון שדואג לאוכל משובח ללוחמים החרדים |וגם: מה עושים תרנגולים בחדר כושר והפצצה המיניאטורית בתוך חבילת השוקולד (דבר ראשון)
לרגל יום ההילולא של ה'אור החיים' הקדוש, רבינו חיים בן עטר זיע"א, צפו במסר מיוחד ומעורר השראה של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ, אב"ד באר ישראל, אשר חושף ומגלה את הסגולה הפלאית והבדוקה הטמונה בין דפי תורתו של בעל ה'אור החיים' הקדוש, המסוגלת לפקוד בישועה ובזרע של קיימא את המצפים לישועת השם (חרדים)
בימים שבין חג הפסח לחג השבועות, נפתחים אוצרות שמיים ומעניקים לנו הזדמנות נדירה לרפואה מופלאה שאינה כדרך הטבע | גדולי החסידות גילו כי טיפות הגשם היורדות כעת אינן רק ברכה לאדמה, אלא תרופה וסגולה ל"רפואה גדולה מכל התחלואים שאין כדוגמתה בכל העולם" (יהדות ואקטואליה)
השבוע ביום ו' באייר, פקדו המוני בית ישראל את קברו של הרה"ק בעל ה'אמרי יוסף' מספינקא זי"ע בבית העלמין סגולה בפתח תקווה | במהלך היום הגיעו למקום אדמו"רים, רבנים ומשפיעים לצד קהל רב | לכל העולים הוגש כיבוד קל לאורך כל שעות העלייה לציון (חסידים)
"כל אויביו יפלו תחתיו": בעיצומה של המערכה בארץ הקודש מול הקמים עלינו לכלותנו, צפה ועולה איגרת הסוד הנוראה של המקובל האלוקי רבי שמשון מאוסטרופולי • ההבטחה המרטיטה: העיון בסוד, ולו פעם אחת בשנה, מציל מכל פגע, מיתה משונה וממשלת זרים • מי הם 3,280 מלאכי החבלה שמכים ב"פרעה" של דורנו ואיך הופכות מכות מצרים לרפואה עבורנו? • צופן הגאולה שקיבל משמעות גורלית בערב הפסח המתוח בתולדות המדינה (חרדים)
זה כבר לא סוד של יחידים אלא נחשול ענק המוכר כמעט בכל משפחה ובכל מעגל חברים. שידוך ורינה של תורה באים ביחד. בלי הסברים ובלי הבנה אבל בכל בית חרדי אחד ועוד אחת, מספרים סיפור זהה וברור: הסגולה של רינה של תורה, בפורים. והם מאורסים בשמחה בשעה טובה.
האם ידעתם שהפירות שעל השולחן נושאים עימם סודות רוחניים שיכולים לשנות את חייכם? משדר מיוחד - סדר ט"ו בשבט, בהגשת יוסי עבדו עם בכירי הרבנים, חושף את הדרך המדויקת לבדיקת תולעים, סדר הקדימה בברכות, הכוח של ספירת היסוד והסגולות וההלכות שאתם חייבים להכיר | צפו במשדר המיוחד (אולפן כיכר)
מחפשים ישועה לדירה, חובות או זיווג? גלו את הסגולות הבדוקות ליום י"ד בשבט - יום הילולת הצדיק רבי יצחק אבוחצירא זיע"א, המושכות שפע וישועות מעל הטבע ומסוגלות לקרוע את גזרי הדין | במאמר זה נחשוף את המקורות התורניים לסגולת ה'עראק' וסגולת המים, ונסביר כיצד כוחה של אמונת חכמים תמימה יכול להוביל לנס הגדול שלכם עוד השנה (יהדות)
למה המוח שלנו מתוכנת לגרום לנו לאכול בורקס ולשבת על הספה? האם באמת אפשר להשלים שעות שינה בשבת? ואיך מקלחת קרה אחת תהפוך אתכם לחסינים למחלות? • משה מנס אירח את פרופ' יובל חלד לשיחה על הברכה "עד 120", על "הוראות היצרן" של הגוף ועל השקרים שמוכרים לנו בדרך • אל תפספסו
עושים סדר בפרשות האחרונות סביב לשכת רה"מ| יוסי חיים עם דילמות אקטואליות | ראש המועצה בצפון מפתיע לטובה | סגולת החשאין יוצאת משליטה ומגיעה למשפט נתניהו | קידוש שם צרפת, הנער שסירב ל-400 יורו ולא אמר משפט בערבית | האם המשטרה תתחיל לקנוס את הפלג הירושלמי? (דבר ראשון)