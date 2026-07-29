היום חל יומא דהילולא קדישא של הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו זצ"ל | רבבות עולים לציון הקדוש בהר המנוחות כדי להתפלל ולבקש על עם ישראל אצל מורה הוראות ופועל ישועות בישראל | אספנו כאן 10 סגולות נפלאות לכל זמן ועת מתוך כתביו הרבים | "הוא ימליץ טוב בעדנו" (חדשות בארץ)
איזה חטאים סגולת 104 הפרוטות מתקנת? | שערי הרפואה שנפתחים בקריאת עשרת הדיברות | מצה עם חלב כסגולה נגד עקיצת עקרבים | כל שעה בלילה - כנגד חודש בשנה | סוד הבעל שם טוב לזירוז הגאולה בברכת "אהבת עולם" | המקווה ב"קדרותא דצפרא" שפותח את שער החמישים | הרב יוסף חיים אוהב ציון ב'אולפן כיכר' עם הסודות והסגולות של חג השבועות • צפו (יהדות)
הילולת הרש"ש זיע"א: הילד התימני שעלה לירושלים, הפך למנקה הישיבה המסתורי שכתב תשובות בלילה, וחולל מהפכה ששינתה את עולם הנסתר לנצח | יוסי עבדו בראיון מרתק לתוכנית "דבר ראשון" לרגל ההילולה, "בלי תשובה - שום פדיון נפש לא יעזור" | צפו (דבר ראשון)
בתוכנית הרדיו החדשה של ״כיכר FM״ צולל אלי גוטהלף יחד עם המומחה לשוק ההון יוסל'ה מינצברג אל דו"ח השכר הממוצע במשק שפרסם הביטוח לאומי, למה שווה לדווח על כל סכום שמכניסים, איך מנצלים את קרן הפנסיה שלנו ולמה קרן השתלמות שווה יותר מהעלאה בשכר | איש התקשורת ומאמן הכושר משה מנס מרגיע את תחושות האשמה שלנו אחרי חנוכה מלא בפחמימות ומסביר למה 'אחרי החגים' מתחיל עכשיו | וגם: יוסי עבדו עם כל הסגולות של 'זאת חנוכה' ומי השר הכי גבר בכנסת (האזינו)
אלי גוטהלף פותח את השידור בעימות סוער עם אמיר איבגי על סגירת גלי צהל ומעמד התקשורת הציבורית, ממשיך לריאיון ראשון עם ח״כ צבי סוכות אחרי מינויו ליו״ר ועדת החינוך על גיוס חרדים וממתווה ביסמוט ועד שאלת ״תורה וצבא״, ומסיים עם יוסי עבדו מול החנוכייה בשיחה צבעונית על סגולות האור, זיווגים, פרנסה ותפילות חנוכה לכל בית בישראל
לרגל יום ההילולא של הקדוש רבי לייב בעל הייסורים זצ"ל | 'כיכר השבת' עם שורות קצרות על דמותו המופלאה של אחד מגדולי תלמידיו של בעל התניא | על הסגולה הנודעת הקשורה בקברו וגם מעשה נורא במרן הרב ואזנר זצ"ל ואברך שחיפש ישועה | "גדולים צדיקים במיתתם" (יהדות ואקטואליה)
זכות יוסף הצדיק – הכוח להשבית מזיקים מבית ומחוץ: לימוד משניות מסכת סוכה, בקשה מפורשת בפה להצלחה בכל השנה | המקובל הרב חיים פוקס מסביר איך שמירת הברית בדיבור ובמעשה פותחת צינורות שפע, איך מפרקים התמכרויות בעשרה וקדיש דרבנן, ולמה סעודה רביעית במוצאי שבת הופכת צער למלכות (חג הסוכות)
יוסי עבדו מארח את הרב המקובל חיים פוקס במסגרת סדרת "אושפיזין עילאין" לחג הסוכות | נעמיק במידת הנצח של משה רבנו, נבין איך ענווה הופכת למנוע מנהיגות בבית ובעסקים, ונלמד את סודות ההידור בסוכה לביטול ייסורים וגזירות (יהדות)
ביום אושפיזין דיעקב, המייצג את מידת התפארת, מתרכזות כל העיניים והרצונות להביא שלמות לבית היהודי לאחר ימי הדין. הרב חיים פוקס חושף את סודות היום, שמאפשרים להגן על צאצאינו ולהחזירם לדרך הישר, תוך חיזוק הלימוד והשמירה על הבית היהודי | אושפיזין עילאין פרק 3 בהגשת יוסי עבדו (כיכר השבת)
יוסי עבדו בסודות ארבעת המינים: המקובלים מגלים מדוע הלולב צריך להיות ארוך ועבה, מה הקשר לשבע הספירות התחתונות, ו-14 סגולות מיוחדות של מצוות ישיבת סוכה שיכולות לשנות את חייכם. מדריך מקיף עם הנהגות ומנהגים לחג (סוכות)
ערב סוכות עם יוסי עבדו והרב חיים פוקס: איך בניית הסוכה עצמה מתקנת, למה הידור בארבעת המינים מחנך לדורות, ואיך כיסא לאושפיזין ונר קטן פותחים שערי חסד עד הושענא רבה | סגולת הרימונים שהופכים לליקר ולסגולה לרפואה | וגם: איך מתכוננים כבר מעכשיו, מהיום הראשון של חג הסוכות, לחג החנוכה? (סוכות)