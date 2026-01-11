ארגון זכויות אדם סודאני טוען כי לפחות 72 בני אדם נהרגו בתקיפה על מתחם כריית זהב באזור הגבול. ניצולים דיווחו על מטוס שפגע באתר כמה פעמים, אך זהות התוקפים ומספר ההרוגים טרם אומתו באופן עצמאי. מצרים טרם פרסמה תגובה רשמית (בעולם)
הלוואות הענק הופכות למטוסי תקיפה: המגעים החשאיים בין ריאד לאיסלאמבאד נחשפים • המטרה: מטוסי JF-17 מתקדמים שיעברו לסודאן כדי להכריע את מלחמת האזרחים • כך משתמש יורש העצר הסעודי בחוב הפקיסטני כדי לייצר עוצמה צבאית במרחק אלפי קילומטרים (בעולם)
אלפי בני אדם נטבחו על ידי מיליציות של ארגון הטרור RSF בסודן, כאשר הארגון השתלט על העיר אל-פאשיר שבדארפור | אזרחי העיר מנסים להימלט, אך חלק גדול מהם מוצאים להורג בבריחתם מן העיר | אלפי פליטים הגיעו לעיר במרחק עשרות קילומטרים מאל-פאשיר, חלקם ילדים קטנים (בעולם)
עיני העולם נשואות למלחמת עזה, בעוד שפתרון אמיתי לא נראה באופק | כך מדי כמה חודשים עולה שמה של מדינה עולם שלישית אחרת שמוכנה לקלוט את העזתים - השבוע זו הייתה סודן | הנשיא האימתני 'סאלווה קיר' הוא דמות שנויה במחלוקת, שאולי גאל את דרום סודן לעצמאות, אך במחיר דמים מהגדולים בהיסטוריה | כיצד עלה לגדולה, ומדוע הוא תמיד לובש בכל מקום את הכובע המצחיק שלו | "נשיאים ורוח" (מגזין כיכר)