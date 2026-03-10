בגיל 11 הוא ראה את אביו וחבריו נרצחים מול עיניו, נמלט בעור שיניו ממשטר איסלאמיסטי אכזר, שרד את התופת בסיני והגיע לישראל רק כדי לגלות שהמאבק על חירותו רחוק מסיום | בריאיון מרתק בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, הפליט הסודני מונים הארון פותח את הפצעים הכי כואבים, מדבר על הפער בין הרחוב הישראלי המחבק לממסד האטום, ומסביר למה למרות הכל, הוא בוחר בתקווה ולא בכעס | צפו בריאיון (כיכר FM)
מכת מוות לאיסלאם הקיצוני: בצעד היסטורי שמרעיד את העולם הערבי, ממשל טראמפ הכניס את תנועת "האחים המוסלמים" לרשימת הטרור השחורה. מהקפאת נכסי ענק ועד רדיפה משפטית של כל מי שיסייע לארגון – בוושינגטון מבהירים: "תם עידן הסבלנות לטרור". האם חמאס הבא בתור? (בעולם)
עדויות נוראיות התפרסמו אמש ברשת BBC לאחר הטבח בעיר אל-פאשר שנכבשה על ידי כוחות המורדים בסודן | זוהי העיר האחרונה באזור דארפור שנפלה מידי השלטונות לכוחות ה-RSF האכזריים | הטבח, הביזה - והירי "בכל מי שזז" (בעולם)
הזוועות בסודן נמשכות בעוד כוחות ה-RSF, המיליציה הערבית בסודן מבצעת טיהור אתני ברחבי העיר אל-פאשור שנכבשה לפני מספר ימים |לפי דיווח מזעזע שפורסם אמש, כוחות המיליציה נכנסו לבית חולים בעיר, שם רצחו את כל מי שנקרה בדרכם: רופאים, מטופלים, מלווים ואחיות (בעולם)
טבח מתרחש בימים אלו בעיר אל פאשר שבסודן לאחר שכוחות ה-RSF הצליחו לכבוש את העיר בתום מצור שנמשך כשנה וחצי | צילומי לוויין חשפו זוועות בלתי ניתנות לתיאור | ההערכה היא כי אלפי אזרחים מוצאים להורג על ידי המיליציה, ואין מושיע (בעולם)
עיני העולם נשואות למלחמת עזה, בעוד שפתרון אמיתי לא נראה באופק | כך מדי כמה חודשים עולה שמה של מדינה עולם שלישית אחרת שמוכנה לקלוט את העזתים - השבוע זו הייתה סודן | הנשיא האימתני 'סאלווה קיר' הוא דמות שנויה במחלוקת, שאולי גאל את דרום סודן לעצמאות, אך במחיר דמים מהגדולים בהיסטוריה | כיצד עלה לגדולה, ומדוע הוא תמיד לובש בכל מקום את הכובע המצחיק שלו | "נשיאים ורוח" (מגזין כיכר)
חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה במחוז מרכז עצרו בתחילת החודש תושב ארעי שהגיע מסודן בחשד לרצח תושב ארעי אחר מסודן| לפי החשד האירוע התרחש בגין סכסוך על רקע פוליטי במדינתם ובימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום בגין העבירה החמורה המיוחסת לו (חדשות, בארץ)
הנשיא דונלד טראמפ כינס ישיבת קבינט בהשתתפות בכירי הממשל האמריקאי | במהלך הישיבה ציין, כי ישנן מדינות נוספות שמביעות עניין בהצטרפות להסכמי אברהם | סגן הנשיא: "המדינות הללו דוחות הצידה את העימותים הישנים - לטובת שגשוג כלכלי ויציבות" (בעולם)
למרות הזלזול וההתנגדות בעולם לתוכנית הגירוש של טראמפ לעזה, בישראל ובארה"ב פועלים לקדם את יישום התוכנית | הבוקר (שישי) דווח כי ארה"ב וישראל פנו לפקידי ממשל בשלוש מדינות במזרח אפריקה, כדי לדון בשימוש בשטחים שלהן כיעדים פוטנציאליים ליישוב מחדש של פלסטינים שייצאו מרצועת עזה | לפי הדיווח, כדי לעודד את שיתוף הפעולה, ישראל וארה"ב יתנו מגוון תמריצים - פיננסיים, דיפלומטיים וביטחוניים (חדשות)
בזמן שהעולם הצבוע מתמקד בפעולותיה של ישראל להשמדת ארגון הטרור בעזה, הוא 'שוכח' ממלחמות ועימותים אחרים עקובי דם ברחבי העולם | הערב (חמישי) דווח כי ארצות הברית מתכוונת להטיל סנקציות על מפקד הצבא בסודאן, זאת לאחר שהשתמש בנשק כימי כנגד מתנגדיו (בעולם)
חברת אייר פראנס שיגרה הודעה חריגה לפיה היא מפסיקה את כל טיסותיה מעל לים האדום כאמצעי זהירות, בעקבות תקרית מוזרה שהתרחשה במהלך אחת הטיסות | לפי דיווח ברשתות החברתיות שטרם אומת באופן רשמי, מטוס אייר פראנס היה קורבן למתקפת טילים במהלך אחת הטיסות (בעולם)
בתכנית 'גלובליזציה' בהגשתו של ציקי ברנדוין עסקנו השבוע במלחמת האזרחים בסודן אך גם בהיסטוריה של ישראל ביחסיה הבין לאומיים לרגל יום העצמאות ה-75 |הטלסקופ: המדינות שתמכו ותומכות בישראל | נקודת מבט: הנשק שסיפקו לישראל - והציל אותה (VOD)