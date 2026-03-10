 דלג לתוכן הראשי

עוד כתבות על סודן:

סיפור חיים מטלטל

||
2

"תם עידן הסבלנות לטרור"

|

קרב המעצמות

||
4

קשה לקריאה

||
3

תיאורים קשים

||
4

קשה לקריאה

||
16

קיר הברזל

||
2

טמן לו מארב 

||
3

לא רק סעודיה?

|

תוכנית ההגירה של טראמפ מתקדמת

||
4

נפילת משטר אסד

|

השתמש כנגד המורדים

|

הודעה חריגה

|

התוכנית המלאה | צפו

|

הפסקת האש הופרה

||
1

'גלובליזציה' | צפו

||
1
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר