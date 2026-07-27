שכנה בעיר חולון טענה כי הרחבת המרפסות בבנין תמנע ממנה להקים סוכה, העירייה קיבלה את עמדתה והגבילה את הבנייה | כעת, ועדת הערר המחוזית תכריע האם ההחלטה הייתה חוקית, ואף תבחן האם מדובר ב"מרפסות סוכה" (חדשות)
במקום לשבור את הראש על מקום לסוכה בחג הקרוב הכירו את הפיתוח שמשגע את העולם והופך כל דירה למרחב פתוח בלחיצת כפתור | הסינים שוב מוכיחים שהיצירתיות שלהם לא יודעת גבולות, עם פתרון שעשוי לשנות את הדרך בה אנו חיים ומארחים (חדשות בעולם)
רוחות עזות גרמו לקריסתה של סוכת הענק בשכונת קראון הייטס בברוקלין בתחילת השבוע. עד לפני מספר הימים המקום היה הומה אדם באלפי אורחים שהגיעו למקום לחודש תשרי. גם השבוע המשיכו רבים לפקוד את המקום, אולם במתחם סמוך (חרדים בעולם)
בצאת הצום של יום הכיפורים יצא האדמו"ר מנדבורנה אל רחבת בית מדרשו הגדול בבני ברק למעמד קידוש לבנה ברוב עם הדרת מלך | לאחר המעמד נכנס האדמו"ר לסוכתו, והחסידים יצאו במחול שעה ארוכה בתוף ובמחול תוך שהאדמו"ר מעודד את השירה והזימרה בעוז ובתעצומות (חסידים)
הזמן הקצר שנותר עד החג לבניית הסוכה, מביא לרצף מדאיג של אירוע פציעות במהלך הבנייה | בבני ברק טופל גבר כבן 57 שנפל מגובה ופונה במצב בינוני | בירושלים טופל גבר כבן 50 שנחתך ממסור דיסק חשמלי במהלך בניית סוכה | בנוסף טופל צעיר שבן 21 נחתך מסכין חד | ונשמרתם (חרדים)
חדש ב'כיכר השבת': היוזמה החדשה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד - יצאה לדרך | השיעור יומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת סוכה ל"ה-מ"א | צפו בשיעור (יהדות)
חדש ב'כיכר השבת': היוזמה החדשה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד - יצאה לדרך | השיעור יומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת סוכה כ"ח-ל"ד | צפו בשיעור (יהדות)
חדש ב'כיכר השבת': היוזמה החדשה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד - יצאה לדרך | השיעור יומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת סוכה כ"א-כ"ז | צפו בשיעור (יהדות)
חדש ב'כיכר השבת': היוזמה החדשה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד - יצאה לדרך | השיעור יומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת סוכה ז'-י"ג | צפו בשיעור (יהדות)
חדש ב'כיכר השבת': היוזמה החדשה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד - יצאה לדרך | השיעור יומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכתות יומא פ"ו - פ"ח; סוכה ב'-ו' | צפו בשיעור (יהדות)
האדמו"ר מבאבוב 45 הופיע השבוע לביקור חיזוק בהיכל ישיבתו המעטירה בעיירת מונסי | תחילה מסר האדמו"ר שיחת 'פתיחת הזמן', בהמשך עברו הבחורים לפני האדמו"ר שהעניק לכל אחד ואחד 'אגוזים' משיירי נוי סוכה מסוכותו הגדולה בבורו פארק | אחר סייר הרבי בין החדרים החדשים במבנה המפואר (חסידים)