לקראת הצום קיימנו בתוכנית 'דבר ראשון' שיחה עם הדיאטן הקליני ותזונאי הספורט גלעד דביר| מהטיפ הקריטי, דרך האמת מאחורי כדורי הפלא ועד לטעות הקשה בארוחה המפסקת | כל מה שאתם חייבים לדעת כדי לעבור את הצום בשלום (דבר ראשון)
הוא ניסה לשמור על זה בסוד, אבל ישראל מאיר לא ויתר: חגיגת יום הולדת למגיש התוכנית | זוג האקרובטים שיגעו את האולפן והלחיצו את ההפקה | במהלך הריאיון הם סיפרו איך וממתי הם עושים את זה, וגם: מה הקשר בין הופעת אקרובטיקה ל-400 "חמצוצים"? (דבר השבוע)
ירקות ופירות, תבלינים, תרופות, ויטמינים, קוסמטיקה, פיצוחים, קפה, אלכוהול, סיגריות ועוד... | מומחי הכשרות הרב אליהו פנחסי והרב שמואל בורנשטיין, בפרק השני של התוכנית "שואלין ודורשין" בהגשת יוסי עבדו מגישים את המדריך המלא לקניות לפסח: מוצר אחר מוצר - מה לבדוק, מה לא ועל מה אפשר לוותר ולא לקנות... | שואלין ודורשין - כשרות המוצרים לפסח • צפו במשדר (פסח)
בעקבות התורה המזכירה את הדבש, נעסוק השבוע בשאלה מה מברכים על שוקולד. כפי שנראה, כדי לענות על שאלה זו ראשית יש לפתוח במחלוקת הראשונים מה מברכים על סוכר, ואת הטעמים השונים לדעת הרמב"ם. כמו כן לסיום נראה, האם יש לברך על קפה ושוקו בורא פרי העץ? (הלכה בפרשה)
אחרי שנים של הנהגת החסידות בעיר ביתר עילית, עבר האדמו"ר מראזלא להתגורר בעיר הצפונית • עם עזיבתו נסגר בית המדרש המרכזי בהרי יהודה • אמש ערך האדמו"ר מסיבת 'מלווה מלכה' ראשון במעונו החדש וחילק קוביות סוכר לברכה לתושבים כמסורת אבותיו (חסידים)
חוקרים מ-Northwestern Medicine מצאו כי הארכת הצום הלילי והפסקת אכילה לפחות שלוש שעות לפני השינה - בלי לשנות את כמות הקלוריות או סוגי המזון - הובילו לירידה בלחץ הדם ולקצב לב בריא יותר בלילה, ולשיפור בתפקוד הסוכר והאינסולין ביום, בקרב מבוגרים עם סיכון מוגבר למחלות לב ומטבוליזם (בריאות)
הוא היה בחור ישיבה ירושלמי שהתנשף בעליות של רמות, עד שקיבל החלטה גורלית |הקושי, המסע והטעויות עליהם שילם מחיר בריאותי | הסוכריות על מקל שאכל שהצילו את המצב | כיום, הוא מדריך כושר שמנגיש את עולם הבריאות | למה חרדי ממוצע אוכל מעל 20,000 קלוריות בסופ"ש והאם האימון יגרום לכם לרדת במשקל (לא ולא) | תהיה בריא
אני
זוכר שעמדתי בפינת רחוב צדדית,
עצמתי
את העיניים בחוזקה ונהניתי מכל רגע של
טעם אסור.
אבל
כשהגעתי הביתה,
רעדתי
מפחד.
שמעתי
את אמא בטלפון אומרת לחברה שלה:
"הם
ילדים חכמים,
הם
מבינים את הנזק של הסוכר כי השקעתי בזה
המון".
ואני
בלב צעקתי בשקט:
"אמא,
אנחנו
לא מבינים כלום,
אנחנו
פשוט חוששים ממך!
את
לא באמת רואה אותנו,
את
רואה רק את הפחדים שלך" (מגזין כיכר)
סקירה מדעית רחבה שפורסמה ב־Endocrine Reviews מציגה תפנית בגישת התזונה של ספורטאי סבולת: עייפות במהלך מאמץ נובעת מירידת רמות הסוכר בדם - ולא מריקון מאגרי הגליקוגן השרירי, כפי שנטען במשך עשרות שנים | החוקרים מציעים להפחית משמעותית את צריכת הפחמימות תוך כדי מאמץ תוך שמירה על רמות סוכר יציבות (בריאות)
הפרופסור שמנהל את המועצה הלאומית בראיון מטלטל על תחלואה עם השלכות נוראיות שניתן למנוע בקלות | פגיעה בעיניים, בכליות, בילודה ובלחץ הדם|פחית קולה אחת = 6 כפיות סוכר | פירגון מפתיע לשר החרדי וביקורת על המדינה | איזה מוצרים לזרוק מהבית ומה כל אחד יכול לעשות (בריאות)
לא צריך הרבה בשביל להתחיל שינוי משמעותי | מחקר בו השתתפו למעלה מ-22,000 מבוגרים גילה כי גם 5 דקות ביום עוזרות למניעת סרטן | אלו התרגילים שאתם יכולים לעשות בבית ו-20 המלצות לאירובי | וגם, למה כל כך חשובה שינה טובה ואיך תשיגו אותה? (בריאות)
מחקר מהפכני על 3,000 נשים לאורך 29 שנים חושף את האמת המדעית: רק אחת מכל חמש נשים בגיל המעבר מצליחה להגן על הלב שלה, אך ארבעה הרגלים פשוטים - שינה איכותית, הפסקת עישון, ניהול רמת הסוכר ולחץ הדם - יכולים לשנות לחלוטין את מסלול בריאות הלב בעשורים הקרובים (בריאות)
מומחה הכשרות הרב יוחנן רייכמן חושף את הדרמה סביב כשרות הסוכר לפסח, מסביר את תהליך הייצור ומגלה שסוכר חייב כשרות מיוחדת לחג הפסח | וגם, סיפור מטלטל על חברה מסוימת בחו"ל, שהשתמשה ב'שמן מן החי - שמן טמא' למרוח על תבניות היציקה של הסוכר (כשרות / חרדים)