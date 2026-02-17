ילד בן 8 שרק רצה להזמין סוכריות דאם-דאם כדי לערוך מסיבה לחבריו ולחלק בה את הסוכריות כפרסים, הזמין בטלפון של אמו 70,000 סוכריות עד לפתח הבית - אל מול עיניה של אמו ההמומה | האם שניסתה להחזיר את הסוכריות נתקלה בסירוב של החברה, שהתקפלה לאחר שהסיפור הפך לוויראלי (בעולם)
"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם מותר לברור סוכריה מתוך תערובת של סוכריות שמחלקים בשבת - כשלא אוכל אותה מיד? • צפו(יהדות)
העימות בין שרי הממשלה - מוביל לפירוק בטוח | "רוח הקודש"? התיעוד שמסעיר את המגזר | הגרב"צ מוצפי נגד הכניסה לכפרים הפלסטיניים | שמחת ויז'ניץ - באיאן - זידיטשוב-שיקאגו | ההתייחסות של ראש הישיבה לפיגוע בתל אביב (מעייריב)