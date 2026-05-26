חברת התעופה הישראלית ארקיע הודיעה כי שבה להפעיל את הטיסות לתאילנד במסלול הקצר, דרך שמי סומליה | לפי החברה, האישור נכנס לתוקף באופן מיידי והיא תפעל בהקדם לכך כבר בטיסות הקרובות | עוד נמסר כי "ההסדרה הושגה בתום מאמצים אינטנסיביים של גורמים רבים" (תעופה)
בעקבות הטסת שר החוץ גדעון סער עם ארקיע לסומלילנד, ארקיע קיבלה הודעת סירוב לטוס מעל המרחב האווירי של סומליה | חברת התעופה הישראלית מקבלת כל חודש בחודשו אישור מחדש לעבור במרחב האווירי של סומליה, אך לחודש פברואר האישור לא ניתן | מארקיע נמסר: "הנושא יטופל, אם נצטרך נפעיל נתיב חלופי בלי פגיעה בלוח הזמנים ובנוסעים" (תעופה, מדיני)
נשיא סומליה, חסן שיח' מחמוד, טען כי יש בידיו "מודיעין מיוחד" על שלושה צעדים שסוכמו במסגרת המהלך של ישראל להכרה בסומלילנד | הנשיא הביע דאגה מהמהלך, והדגיש כי ההכרה יוצרת "תקדים מסוכן" שעלול לערער את היציבות הביטחונית בסומליה ובאפריקה כולה (בעולם)
אתמול כונס דיון חירום במועצת הביטחון של האו"ם, בעקבות ההכרה הישראלית בסומלילנד | סגנית שגריר ארצות הברית לאו״ם, תמי ברוס, תקפה בדיון את החברי המועצה, והאשימה אותם בסטנדרטים כפולים בכל הנוגע לישראל | סומלילנד פרסמה הצהרה לאחר כינוס החירום, בה הביעה את "הערכתה העמוקה" לישראל (בעולם)
מועצת הביטחון של האו"ם מתכנסת כעת לדיון בעקבות החלטת ישראל להכיר בסומלילנד | שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, הודיע לקראת הדיון כי "אין כאן שאלה של ביטחון בינלאומי אלא של סטנדרט כפול" | "זו עדות לחד צדדיות ולצביעות של חלק מחברות המועצה", הבהיר השגריר (בעולם)
פגי פלאנגן, סגנית מושלת מינסוטה ומועמדת מטעם המפלגה הדמוקרטית לסנאט של ארצות הברית, מתמודדת עם ביקורת חריפה לאחר שלבשה חיג’אב בסולידריות עם הקהילה הסומלית | בישיבת קבינט שנערכה לאחרונה אמר טראמפ כי אינו רוצה אנשים סומלים בארצות הברית, אמירה שעוררה תגובות נזעמות (בעולם)