בזמן שתעמולת הקרמלין חזתה לאירופאים חורף קפוא על גב סוסים, המציאות בשטח הפכה את היוצרות | מתקפות על בתי זיקוק ותורים אינסופיים יוצרים כאוס תחבורתי שמותיר את אזרחי רוסיה המומים מול משאבות ריקות והקצבות ליטרים (חדשות בעולם)
עשרות סוסים טקסיים נבהלו ודהרו ברחובות העיר רומא במהלך חזרות ליליות למצעד יום הרפובליקה ה-80 | שוטר תנועה עירוני הפעיל סוללת זיקוקים ללא אישור וגרם לפניקה המונית ולפציעת חייל ומספר סוסים | מפקד המשטרה גינה את האירוע הרשלני והדגיש כי המעשה פוגע קשות בתדמית החיל וקציניו (חדשות)
תיעוד חדש ויוצא דופן חושף מרדף עוצר נשימה של יחידת הפרשים של משמר הגבול האמריקני בשטחים הקשים ביותר בגבול מקסיקו | הפעילות המבצעית הסתיימה במעצר של חשוד המזוהה עם קרטל סינלואה הידוע לשמצה, במקום שבו רכבי שטח פשוט לא יכלו לעבור (חדשות בעולם)
תיעודים מטרידים מהעימותים במנצ'סטר מעוררים זעם בבריטניה: מפגינים המזוהים עם המשטר האיראני הגיעו רכובים על סוסים לעצרת הזיכרון לעלי חמינאי, ועל פי הדיווחים השתמשו בהם כדי לרדוף אחרי מפגיני הנגד (חדשות בעולם)
מדי שבוע אנחנו נקרעים עם התוכנית 'החדשות הלא באמת חשובות' בהגשתו המשעשעת של יוסי עבדו - וכל הטוב הזה מתכנס לתוכנית פורימית אדירה | מחבר הכנסת שאכל ראש של... סוס דרך קללת המגיש שהתגשמה ועד התפוח של נתניהו כולל החייזר מבני ברק שעדיין מחפש חניה • צפו בפרק הפורימי של 'החדשות הלא באמת חשובות' (אולפן כיכר)
חוק חדש ומפתיע שעולה על שולחן הפרלמנט באירופה מעורר סערה סביב הגדרתם מחדש של בעלי חיים מסוימים כחיות מחמד | המהלך הדרמטי מבקש להפסיק מסורות עתיקות של שחיטה וניצול, ולהטיל עונשי מאסר כבדים על מי שימשיך במנהגים המנוגדים למוסר ולחוק המתגבש (חדשות בעולם)
תיעוד ויראלי שהופץ ברשתות החברתיות מתעד רגעי דרמה בשדה התעופה הקטן בקפורנגה שבקולומביה | בתיעוד מהימים האחרונים נראה מטוס קל המתקרב לנחיתה על המסלול, כאשר קבוצת סוסים פורצת אל שטח המסלול - כאש המטוס צולל לנחיתה ונוסע על המסלול | צפו בתיעוד הוויראלי כיצד זה נגמר (תעופה)
בלב שדה קרב הנשלט על ידי רחפנים קטלניים וטכנולוגיה עילית, מופיע תיעוד יוצא דופן של חיילים רוסים המסתערים על עמדות אוקראיניות כשהם רכובים על סוסים | צבא רוסיה נסוג לשיטות לחימה מהמאה הקודמת בניסיון נואש לשרוד את "חומת הרחפנים" האוקראינית (חדשות בעולם)
רגע לפני כניסת השבת, תושבים ערבים על סוסים פרצו את הגדר המפרידה בין שכונת רמות לבית חנינה, ודהרו לכיוון השכונה הירושלמית | אחת התושבות: "מדובר באירוע חסר תקדים, כאשר כבר מספר פעמים, שוהים בלתי חוקיים חוצים את הגדר באין מפריע, התחושה שהיא שלמשטרה לא אכפת ממה שקורה פה" (חדשות)
חברת Kheiron Biotech הארגנטינאית יצרה חמישה סוסי פולו גזעיים ראשונים מסוגם בעולם באמצעות טכנולוגיית עריכה גנטית CRISPR, שפותחה לשיפור מהירות וכוח | אולם האיגוד הלאומי והתאגדות המגדלים הטילו חרם על הסוסים החדשניים ומזהירים מפני פגיעה בעתיד הספורט והחקלאות המסורתית במדינה, בעוד הרגולטור הביוטכנולוגי מאשר כי הסוסים עומדים בתקנות ואינם נחשבים אורגניזמים מהונדסים (בעולם)
מרים לוי ז"ל, אימא צעירה חסידת חב"ד, נהרגה בתאונה מחרידה בצפון הארץ לפני כשלושה חודשים, לאחר שסוסים בכביש גרמו לה לאבד שליטה על רכבה | בעל הסוסים, שחשוד בגרימת מוות ברשלנות, צפוי לקבל אלפי דונם של אדמות מדינה להרחבת המרעה (בארץ)
בימים האחרונים הופצו ברשתות החברתיות באוקראינה תיעודים של כוחות צבא רוסיה כשהם נעים באמצעות בעלי חיים שונים | באוקראינה מלגלגים על צבא רוסיה ה'אימתני' שחזר אל ימי האימפריה הרוסית אל הסוסים והגמלים | תיעוד (בעולם)
בהיכל ביהמ"ד באבוב 45 נחוגה ברוב פאר והדר שמחת נישואי נכד האדמו"ר מבאבוב 45, החתן הרב יהושע אשר הלברשטאם, בן לחתנו הרה"צ ר' חיים ברוך הלברשטאם, בן הגה"צ אבד"ק בית אברהם פלטבוש עב"ג הכלה בת הרב חיים אלי' טייטלבוים אב"ד קאריץ | לקראת החתונה חידשו את המנהג אשר היה נהוג מימי קדם, שהחתן הופיע לשמחה רכוב על כרכרה רתומה לסוסים (חסידים)
מרחוב קפלן עד רחוב עזה, ומרחוב בר אילן ועד כביש
גהה - בכל הפגנה שעוברת את גבולות המותר, שולפת המשטרה את הנשק שובר השוויון,
יחידת הפרשים | מבט מקרוב על פעילות היחידה, ההכשרות המיוחדות והכלים הייחודיים | ומהי
הסיבה שבישראל 2024 עדיין משתמשים בכלי מלחמה מראשית הציוויליזציה? (משטרה)