צוות חוקרים מאוניברסיטת פן-סטייט הצליח לתעד תופעה חשמלית נדירה - הבהובים כחולים בלתי נראים לעין אנושית שנוצרים על קצות העלים בזמן סופות רעמים | הממצא עשוי לשפוך אור חדש על יחסי הגומלין בין מזג האוויר לחשמל אטמוספרי והשפעתו על עצי היער (בעולם)
סופת כריסטין, פגעה אתמול בפורטוגל עם רוחות במהירות של עד 202 קמ"ש בערים וביישובים והותירה הרס נרחב | בתיעודים שפורסמו, נראו מבנים ומטוסים בשדה התעופה העירוני ביסאיה בארטו בפורטוגל, שניזוקו קשות בעקבות הסופה | הסופה פגעה גם בשני מטוסי F-16 של חיל האוויר הפורטוגלי כאשר לוחות הגג נפלו עליהם (תעופה, בעולם)
שיבושי ענק ב-34 מדינות: סופת "פרן" משתקת את ארה"ב עם מיליון מנותקי חשמל ומניין הרוגים שעולה בשיא החורף | מניו מקסיקו ועד ניו אינגלנד, המדינה נאבקת בקור קיצוני שגורם לעצים להתפוצץ ומשאיר את נמלי התעופה המרכזיים שוממים לחלוטין (חדשות בעולם)
הגר"י אייכנשטיין הדהים את תלמידי ישיבת מאור התלמוד: כך תתייחסו לחרדי שהתגייס | ראש הישיבה השתתף בקבלת פנים לאסיר עולם התורה והאשים את צה"ל: צנזרו מכתבים | גפני שובר שתיקה ומנפק כותרות מדהימות - סיקור נרחב | השמועות על מלחמה מול איראן לא פוסחות על בני ברק: זייברט בוחר להרגיע | כנס "חשמונאים" בבני ברק פוצץ - מספר לוחמים נפצעו | שילמתם ולא תיקפתם? מהיום הקנס יהיה בהתאם | רגע לפני הסערה: קרס הגשר המיתולוגי של הרב שך (מעייריב)
הסופה בשיא תיעודים מכל רחבי הארץ | בנק ישראל: חוק הגיוס הנוכחי יגרום נזק משמעותי לכלכלה ולשוק העבודה בישראל | תיעוד מטורף של קרבות ירי בגליל | צפו בתיעוד: לוחמים אמריקנים משתלטים על מכלית נפט ונצואלית | טראמפ מאיים על קולומביה | בכיר טיוואני ביקר בישראל, סין זועמת | כתבנו יוסי עבדו נעלם בסופה לאחר דיווח מהשטח | צפו בכתבה המלאה
מד"א הודיע אחר הצהריים על נזקים ראשונים של הסופה 'ביירון' שמכה בשעות אלו בישראל ואף התחזקה היום | לפי הדיווח, שתי ילדות מראשון לציון נזקקו לטיפול רפואי לאחר שעץ קרס עליהן, בנוסף דווח על מספר רכבים שנתקעו בהצפות ונהגיהם הזעיקו עזרה | זה מה שצפוי לנו בימים הקרובים עם 'ביירון' (חדשות)
רוצים ללכוד שיטפונות, לבקר בים הסוער? זו הדרך הבטוחה עבורכם | חוקר הדליקות לוקח אותנו אל אסון הכרמל בה כמעט נפגע בעצמו | דיווח ממוקדי אירועי הסופה 'ביירון' עם רשות הטבע והגנים | ועוד תוכן טוב ומשובח • צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)