תביעה ייצוגית הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד רשת רמי לוי שיווק השקמה וחברת ר.ס חברה לייבוא וייצור מזון, בטענה כי שיווקו מוצרים של המותג הפרטי במשקל נמוך מזה שהוצהר על גבי האריזה. לטענת התובעת, בדיקות עצמאיות ובדיקות של מכון התקנים העלו פערים בין המשקל המוצהר למשקל בפועל (משפט)
על רקע ההתפרצות החמורה בחצבת במגזר החרדי, משרד הבריאות מעדכן היום על חולה חצבת ששהה בסופר המוכר בבני ברק | משרד הבריאות מבקש מאנשים ששהו במקום לוודא שהם מחוסנים בהתאם להמלצות המשרד | כל הפרטים (בריאות)
בריאיון מרתק פורש הרב ישראל גליס, יקיר ואיש ירושלים ובן למשפחה ירושלמית מזה כעשרה דורות, יריעה היסטורית מרתקת של זיכרונות אישיים מתקופות שונות בירושלים וממפגשיו עם גדולי ישראל - מהגרי"ש אלישיב, הגר"ע יוסף והגרש"ז אוירבך ועד המקובל רבי יצחק כדורי והבבא סאלי זיע"א | סיפורים מרתקים על ירושלים של מעלה בירושלים של מטה (מגזין כיכר)
מסע מרתק בין עולמות התוכן של גיל חובב - צאצא למשפחות של אנשי שפה ידועים, בנם של אנשי רדיו מוערכים, מבקר קולינריה מחונן וסופר בחסד | שיחה על שורשי משפחתו, על אמנות הביקורת ועל הקשר המיוחד בין שפה, אוכל וכתיבה טובה | הנוסע המתמיד- פרק 13 (מגזין כיכר)
לרגל שבוע הספר קיבץ ארי טננבוים את מיטב הסופרים והסופרות החרדים ונחשף לעבודתם • איך מקבלים השראה, מאיזה גיל הם כותבים ומה הסיפור שהכי ריגש אותם? • וגם, איזו סופרת מחקה עשרה ספרים ומי עצרה פגישה כדי לעלות רעיון על הכתב? • ספר, סופר וסיפור (מגזין כיכר)
"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: מוצר בסופר שיש שינוי במחיר בין הקופה למה שרשום עליו - מה יעשה? • צפו (יהדות)