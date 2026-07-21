ראש העיר ניו יורק הנבחר זוהראן ממדאני, המגדיר את עצמו כסוציאליסט מושבע וכמגן על מעמד הפועלים, עשוי לראות את שכרו מזנק ב-16% בהצעת חוק חדשה | השכר של ממדאני צפוי לעלות לכמעט 300,000 דולר לשנה, לעומת השכר הנוכחי של 258,000 דולר (בעולם)
המדינה הדרום-אמריקאית מצביעה לעידן חדש - אחרי כמעט שני עשורים של שלטון השמאל במדינה, הבוליביאנים יוצאים לבחור נשיא מבין שני מועמדים קפיטליסטים המבטיחים שינוי דרמטי | ברקע: משבר כלכלי עמוק, אינפלציה דוהרת ומחסור חמור בדלקים ומטבע זר (בעולם)
בוליביה צועדת אל שינוי היסטורי לאחר כמעט שני עשורים שבהם הוביל השלטון הסוציאליסטי את המדינה | לראשונה, באוקטובר צפוי להיבחר בבוליביה נשיא שאינו שמאלני, דבר שעשוי לשפר את היחסים של המדינה עם ארה"ב - ואולי גם עם ישראל (בעולם)
מהחזון לשוויון עולמי ועד להתמוטטות אימפריות – רעיון הסוציאליזם שינה את פני ההיסטוריה בעוצמה נדירה | מבט על שורשיו הפילוסופיים, ניסיונות היישום במאה ה־20, הביקורת הנוקבת מצד מתנגדים – כולל הקולות החריפים והמפויסים בקרב גדולי התורה – והאם בעידן של קפיטליזם דורסני, לסוציאליזם עוד יש מקום בלב האדם והחברה? (בעולם)
אם באמת רוצים לפתור את בעיית העוני - העשירים הם לא הכתובת לקחת מהם כסף, אלא להפך, לתת להם! כן, בכל מקום שיש יותר עשירים - יש פחות עניים. שכונת עוני תישאר שכונת עוני, אבל אם פתאום יגיע לשם אדם עשיר, כל האזור יתחיל לצאת ממעגל העוני. טורו של מתי הורוביץ (דעות)