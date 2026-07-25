עימות אלים בדרום הר חברון: פלסטינים התנפלו על חייל שרעה צאן בסוסיא, פצעו אותו באורח בינוני, גנבו את נשקו הצבאי ונמלטו. בעקבות סריקות מהירות הנשק אותר, ובמקביל כוחות הביטחון עצרו למעלה משבעים מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון (צבא וביטחון)
בבוקר שמחת תורה תשפ"ד, עסק ד"ר איתן נאמן בהצלת חייהם של הפצועים הרבים שהובאו לבית החולים סורוקה בו עבד כרופא | בימים שאחרי הוקפץ הרופא המסור ליחידתו, שם נפל בקרבות הגבורה מול המחבלים שפלשו לערי ישראל | בנו, יהודה, חגג בר מצווה במקום בו שירת אביו כרופא, והניח את התפילין של האבא, הרופא הקדוש השם ייקום דמו. צפו בתיעוד המרגש (חדשות)
חיל האוויר מתחקר את נפילת הכטב"ם ששוגר מתימן ופגע אתמול ישירות באזור המלונות באילת, וגרם לפציעתם של למעלה מ-20 בני אדם, שלושה מהם קשה. מדובר בכלי השלישי שמצליח לחדור את מערכי ההגנה בתוך שלושה שבועות. תחקיר ראשוני מעלה כי הכטב"ם, שזוהה מאוחר, טס בגובה ובמהירות נמוכים, מה שהקשה על מערכות היירוט של כיפת ברזל (בארץ, ביטחון)
חודשיים וחצי לאחר הפגיעה בבית החולים 'סורוקה' בבאר שבע במהלך מבצע 'עם כלביא', שרי האוצר והבריאות סיכמו על תוכנית שיקום וחידוש לבית החולים | על פי ההחלטה, יוקם צוות עבודה משותף שיבנה את המתווה לשיקום המבנים שנפגעו, שדרוג בית החולים, קביעת האומדן התקציבי וגיבוש לוחות הזמנים (בארץ)
סיכום חדשות היום: המטח הכבד הבוקר מאיראן - נפילות בסירוקה, חולון, ורמת גן | שר הביטחון מאיים בחיסול חמינאי - נתניהו: "לא יהיה יותר איום גרעיני" |לחימה ללא הפסקה: בצה״ל ממשיכים לתקוף ברחבי איראן - "המבצע עדיין לא הסתיים" | האם טראמפ יצטרף לתקיפות הישראליות באיראן? | המבזק המלא (חדשות)
יום לחימה נוסף – והמתקפות נמשכות | תיעודים מההרס בבית החולים סורוקה | האלוף במיל' גרשון הכהן ומפקד הגיס המטכ"לי בראיון מרתק ומעורר השראה על הניסים, וגם התייחסות לגזרה הדרומית - ותמונת מצב מעזה | דודי קפלר בראיון מחזק על כך שהוא ניצל בנס | דובר איחוד הצלה למגזר החרדי בראיון באולפן | נפתלי קובר מנהל מרחב דרום של עזר מציון - בראיון ישר מההריסות של בית החולים סורוקה | יוסי עבדו בראיון באולפן על סגולות ודרכי התמודדות | הפסיכותרפיסט אלון סגל מסביר איך להפוך את הלימון ללימונדה בממ"ד (דבר ראשון)
לפי מספר דקות הסתיימה פעילות כוחות ההצלה בבית החולים סורוקה בבאר שבע | "האירוע בבית החולים הסתיים, ללא נפגעים וללא לכודים" | עוד נאמר: כי "ההיערכות המוקדמת, בשילוב התגובה מהירה ושיתוף פעולה בין-ארגוני, הם שהובילו לסיום האירוע בשלום" (חדשות)
משרד הבריאות מתכנן לשחרר יולדות בתוך 12 שעות בלבד, וזאת בכדי לצמצם את הנוכחות בבתי החולים שהפכו למטרה של האיראנים | משרד הבריאות הורה לשחרר מהר ככל האפשר את כל החולים שניתן לשחררם כדי למנוע פגיעה בנפש (חדשות)
במשך 51 ימים היא הייתה בידיהם של מחבלי החמאס ברצועה | היא לא זכתה לטיפול רפואי בסיסי והרופאים בסורוקה קיבלו אותה במצב קשה מאוד וקראו לבני משפחתה להיפרד ממנה | היום היא יוצאת מבית החולים עם חיוך ענק (חדשות)