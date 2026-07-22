צעיר כבן 22 הואשם כי סחט באיומים מוכר במכולת ברחוב דרך סלמה בדרום תל אביב. החשוד דרש מהמוכר סכום עתק של 30 אלף דולר, כשהוא מאיים לפגוע בו, להשתמש בסכין ואף לשרוף את בית העסק אם לא ייענה לדרישותיו | צפו (בארץ)
בן 35 נאשם בסחיטה באיומים, חטיפה ושוד של מארגני מסיבות טבע באזור הגלבוע; על פי כתב האישום, החשוד איים על קורבנותיו בפיצוץ פניהם, גזל רכוש יקר ואף אילץ צעירה למשוך כספים מחשבונה תחת איומים לאחר שהוביל אותה לסניף בנק | צפו (בארץ)
היוצרת החרדית טלי אברהמי על הפרובוקטור ה"נאור" שהגיע להפריע לאירוע הנשים | ישי כהן חושף את האמירה הדרמטית של הגר"ד לנדו | האם מודעות 'הוסרה ההשגחה' הם סחיטה כלכלית מרושעת? | תיעוד מטורף: המפק"צ חשד ושלח את הכלב שגילה את המחבלים (דבר ראשון)
בלשי יחידת פרוטקשן דרום להב 433 יחד עם שוטרי מחוז דרום ולוחמי משמר לאומי של מג"ב עצרו ועיכבו 11 חשודים בסחיטת דמי חסות בכסות שירותי שמירה, מקבלנים באתרי עבודות באזור ראשל"צ לרבות שפד"ן | צפו במעצרים (משטרה)
בכיר בארגון הפשיעה חרירי, מי שזכה לכינוי 'הבורר' של העולם התחתון ואחד עשרה חברי הארגון, נעצרו בפרשייה רחבת היקף של המשטרה בחשד לסחיטה באיומים של מיליוני שקלים, הנחת מטעני נפץ וקיום קשר עם ארגוני טרור | צפו בתיעוד מסתערבי החטיבה הטקטית של מג״ב בעת הפשיטה (חדשות)
בעסק לשטיפת רכבים בנצרת, נכנסו שני גברים וביקשו מבעל המקום להעביר להם את הכסף שהרוויח, אך הוא סירב. השניים תועדו במצלמות האבטחה, גונבים טלפון נייד, שכעבור שעות נמצא אצלם בחיפוש של המשטרה שלכדה אותם (חדשות בארץ)
"מה קורה איש? חושב שהמשטרה תעזור לך? מקווה שהמתנה שקיבלת מצאה חן בעיניך. זו היא אזהרה אחרונה, בטח ראית מה קרה לאנשים כמוך, תכין 100,000 ואני אגיד לך ביומיים הקרובים לאן להביא אותם" | ההודעה הזו נשלחה לבעל עסק בצפון, עם דרישה לתשלום כספי גבוה. כך זה נגמר (משפט, בארץ)
ביאח"ה - להב 433, הסתיימה החקירה נגד שלושה בכירים במערכת בתי הדין הרבניים, בהם רב ראשי לשעבר ודיין בבית הדין הגדול | עוה"ד רון דרור, עמית חדד ואלי פרי מסרו בשם הרבנים: "החשד שנחקר והופרך היה שכתנאי למינוי התבקש מכתב התנצלות - מעשה שלטענת המשטרה מהווה עבירה" (חדשות)
בפוסט שפרסמה היום, שיתפה מירב לשם גונן, אימה של שורדת השבי רומי גונן, כי עברה ניסיון סחיטה לאחר שנוכלים השתלטו על חשבון האינסטגרם שלה ודרשו ממנה מאות דולרים כדי לקבלו בחזרה | כך היא הגיבה לסוחטים (ברשת)
קבוצת האקרים מאיימת על גוגל באולטימטום יוצא דופן: פיטורי שני חוקרי סייבר מובילים או פרסום מידע פנימי רגיש | הפרצה שהתגלתה במערכת סלספורס חשפה מאות ארגונים ברחבי העולם למתקפות פישינג מתוחכמות, ומדגישה את הפגיעות של שרשראות אינטגרציה בענן ואת הצורך הדחוף בהגנה מתקדמת על נתוני עסקים ומשתמשים (טכנולוגיה)
שלושה חודשים לאחר ששר המשפטים יריב לוין אמר בריאיון רדיו כי פרשן חדשות 14 יעקב ברדוגו סחט אותו, המשטרה סגרה את תיק החקירה נגד איש התקשורת | בחודש מאי האחרון האשים לוין את ברדוגו בסחיטה באיומים | "הוא דרש ממני דברים אישיים, ואיים עלי אם לא איענה לדרישות" אמר (משטרה)
הסברתי שוב, בצורה ברורה ומכבדת (אני אברך,
אחרי הכל), שאני לא צריך לשלם בכלל, ואני זה שפועל בחסד. אבל הוא הסביר לי שיש לו
הכל מצולם, ורואים שאני אשם בזה. "חשוב מאוד שאל תגרום לעודד שהבלנדר יעלה לו
לראש, הוא מסוכן הבנאדם" הוא הפטיר באיום (מגזין כיכר)