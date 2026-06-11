הנפקת הענק של SpaceX מגיעה לשיאה ומחר, יום שישי, אילון מאסק צפוי לנפץ את תקרת הזכוכית הכלכלית ולהפוך לאדם הראשון בהיסטוריה עם הון של 13 ספרות | איך חברת החלל והלוויינים הופכת אותו לעשיר יותר ממדינות שלמות ומה הסכום המטורף שיופיע מחר בחשבון שלו? (חדשות בעולם)
באיראן מדווחים כי תפסו טלפונים לווייניים במזוודה של דיפלומט אירופי | לפי הדיווח, דיפלומט הולנדי סירב להניח את מזוודתו במכשיר הסריקה בכניסתו לאיראן, והיא הוחרמה בשדה התעופה, בעקבות כך הוא ויתר על המזוודה שהוחרמה ועזב את המדינה | לאחר זמן מה נפתחה המזוודה והתברר שהתכולה כוללת מודם סטארלינק נייד וטלפונים לווייניים | כך זה נראה (העולם הערבי)
יחידת סייבר אוקראינית ביצעה מבצע הטעיה מתוחכם נגד כוחות רוסים שחיפשו לשחזר חיבור ללווייני Starlink, אספה מהם אלפי פרטי מידע רגישים ואף גרפה כמעט 6,000 דולרים - כסף שהועבר למאמץ המלחמתי האוקראיני (טכנולוגיה)
ביום רביעי אחד, בשעה אחת, הכאוס השתלט על קווי החזית באוקראינה. מסכי השליטה של המפקדים הרוסים כבו, התקשורת נאלמה, והמתקפות המתוכננות נעצרו בחריקת בלמים | מה שהוגדר על ידי בכירים אוקראינים כ"קטסטרופה" עבור הכוחות הרוסיים, התגלה כמהלך טכנולוגי מתוחכם ששינה את פני המערכה (חדשות בעולם)
פריצת דרך צבאית בסין מעוררת דאגה בקרב מעצמות המערב: נשק מיקרוגל עוצמתי (HPM), קומפקטי מספיק כדי לעלות על משאית, מסוגל לשתק לוויינים במסלול נמוך סביב כדור הארץ – ורשת ה"סטארלינק" נמצאת על הכוונת (חדשות בעולם)
שני סנאטורים דמוקרטים דורשים חקירה מיידית בטענה שכספים הקשורים לסין הוזרמו לחברה דרך קרנות זרות | מעורבות SpaceX בתשתיות ביטחוניות רגישות, לווייני מודיעין ורשת סטארלינק מעלה חשש לפגיעה בביטחון הלאומי | בפנטגון נדרשים לבדוק האם הופרו כללי פיקוח על בעלות והשפעה זרה (בעולם)
אילון מאסק שיתק את המל"טים הרוסיים ב"הודעת שגיאה" אחת, והתגובה המבעיתה של מוסקבה כוללת איום בפיצוץ גרעיני בחלל | התעמולן הבכיר של פוטין מציע להחריב את רשת הלוויינים וטוען בציניות כי במקרה של הרס טכנולוגי מוחלט, רוסיה פשוט תעבור להשתמש ב"יוני דואר" (חדשות בעולם)
חברת SpaceX של אילון מאסק הטילה "מעצור" טכנולוגי מפתיע שמנטרל את מל"טי התקיפה הרוסיים בעזרת הגבלת מהירות קטלנית של עד 90 קמ"ש | המהלך הדרמטי הגיע כתגובה מהירה לשימוש הציני של רוסיה בתשתית הסטארלינק המערבית לצורך פיגועי טרור, ומשנה כעת את פני המערכה האלקטרונית בשחקים - כל הפרטים (חדשות בעולם)
בדו-קרב טכנולוגי חסר תקדים מעל שמי המזרח התיכון, התנפצה הבטחת האינטרנט החופשי של אילון מאסק לאזרחים האומללים באיראן | מול מערכות שיבוש צבאיות מתוחכמות שהצליח משטר הדמים להחשיך את התקווה הדיגיטלית האחרונה של המפגינים (העלם הערבי)
מומחה הטכנולוגיה של 'כיכר השבת', אלחנן טוויג, מסביר בראיון מיוחד על השיטות המתוחכמות לחסימת אינטרנט, הפרוטוקול שגורם לרשת "ללכת לאיבוד", והאתגרים שבשימוש בלווייני סטארלינק תחת עינו הפקוחה של המשטר האיראני | (דבר ראשון)
מחקר שנערך במסגרת צבאית בסין מציג תרחיש חסר תקדים: נחיל של כ־1,000 עד 2,000 רחפנים, בלונים וכטב"מים, הפועלים יחד כדי לשבש את רשת הלוויינים סטארלינק של אילון מאסק במקרה של עימות צבאי | ההשראה מגיעה ישירות מהמלחמה באוקראינה, שם הוכיחה סטארלינק עד כמה היא קריטית לשרידות התקשורת בשטח לוחמה - והציבה בפני בייג׳ינג אתגר אסטרטגי חדש (צבא וביטחון)
חברות תעופה רבות עובדות על הטמעת טכנולוגיות במערכי החברה לצורך שיפור חוויית הטיסה וקידום השירות | היום הודיעה חברת התעופה הבריטית כי תוסיף את מערכת האינטרנט הלוויינית Starlink של אילון מאסק לצי מטוסי החברה, מה שיאפשר לנוסעים גלישת Wi-Fi מהירה וסטרימינג איכותי (תעופה)
רשת של 13,000 לוויינים תנשל את אילון מאסק מהבכורה בחלל. סין החליטה להלחם במאסק לאחר שהבינה את היתרונות הצבאיים של מערך הלוויינים Starlink במלחמה באוקראינה, היא מפתחת במקביל את פרויקט Guowang עם אלפי לוויינים, - במטרה להבטיח עצמאות אסטרטגית ולהפחית תלות בטכנולוגיה של אילון מאסק.
רשת הלוויין Starlink, שפותחה על ידי SpaceX, הפכה לכלי חיוני עבור ארגוני פשיעה בדרום־מזרח אסיה המבצעים הונאות מקוונות בהיקפים עצומים | תחקירים ועדויות מהשטח חושפים כיצד נעשה שימוש בטכנולוגיה המתקדמת כדי לעקוף חסימות ולהפעיל מחנות הונאה משוכללים הפוגעים באזרחים אמריקאים | הסנאט דורש תשובות ברורות ממנכ"ל החברה, אילון מאסק, ומאיים בצעדים רגולטוריים במקרה של מחדל (בעולם)
שירות האינטרנט הלווייני של SpaceX, Starlink, חווה אתמול אחה"צ תקלה עולמית חריגה – עשרות אלפי משתמשים בצפון אמריקה, אירופה ואזורים נוספים נותרו מנותקים מהרשת. התקלה הורגשה גם במוקדי חירום, בקרב צבאות ובקרב משתמשים קריטיים בעולם
סצנה מוזרה התגלתה לעיניהם של הגולשים ברשת X לשעבר טוויטר בבעלות המיליארדר אילון מאסק | הכל התחיל באיום של מאסק לנתק את הלוויינים בחזית האוקראינית, שר החוץ הפולני הגיב - וגם מזכיר המדינה האמריקני הגיב לתגובה | לבסוף נאלץ להגיב ראש ממשלת פולין להתכתבות המוזרה (חדשות, בעולם)