ממלחמת יום הכיפורים לשבעה באוקטובר: כשהגוף נשבר והרוח מחפשת מקלט, העיתונאי אריאל שרפר מעניק סיכום יפה | 25 שעות של אמת: המומחה מבאר מה קורה לנו ברגע שבין הסעודה המפסקת לתפילת הנעילה | דוקטור איתי זיו בראיון מיוחד על סטרואידים ומדוע מפלצת שרירים רואה עצמה קטנה | בין ה-AI ללב האנושי: המדריך המלא לצום, לרוח ולגוף (דבר ראשון)
אחד מכל 4/5 אנשים יסבול ממנה פעם בחיים, אך רק אחד מתוך מאה יסבול ממנה כרונית - 'אורטיקריה כרונית' ובעברית 'חרלת או סרפדת' בכתבת וידאו מפי פרופ' אגמון מנהלת היחידה לאימונולוגיה קלינית, אנגיואדמה ואלרגיה בתל השומר (חדשות בריאות)