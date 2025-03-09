עם שובו מימי נופש בעיירת זקופנה שבפולין, פיאר האדמו"ר מערלוי את שמחת הבר מצווה לנכדו יקירו, בן לחתנו הרב מרדכי שלמה שטרן נכד האדמו"ר מסטריקוב זצ"ל | השמחה נערכה בקרב בני המשפחה, ובשיאה של השמחה נשא חתן המצוות פלפול נאה באגדה ובדרוש כנהוג (חסידים)
אבל בחסידות, עם היוודע דבר פטירתה של האישה החשובה מרת חיה ויכלדר ע"ה | המנוחה נפטרה אחר שהתמודדה עם המחלה האיומה שקיננה בקירבה רח"ל | בת 50 בפטירתה | הותירה אחריה דור ישרים, כאשר רק בן אחד זכתה להכניס תחת החופה (דיין האמת)
דרישת רבני ש"ס בבני ברק מאריה דרעי | האדמו"רים הקנאים מתחברים ל'פלג הירושלמי' | תווי המזון יוצאים לדרך | ה'שהחיינו' של רבי ברוך ויסבקר | הווטו של חבר המועצת על ש"ס | המזל של גודי סילמן | הכנס של אגודה ברחובות | הנס בתפרח • צפו בתוכנית (מעייריב)