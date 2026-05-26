סגירת מעגל מטלטלת בקרסנויארסק שבסיביר • שרידיו של מפקד המחלקה שנחשב לנעדר מאז שנת ה'תש"ב, אותרו במבצע חיפוש מיוחד יחד עם המדליון הצבאי שלו • במשך עשרות שנים קיוותה משפחתו למידע • רב העיר הרב בנימין וגנר ליווה אותו בדרכו האחרונה בטקס מרגש | צפו בתיעוד (חרדים)
בשיא הרדיפות הקומוניסטיות בז'יטומיר, סבתא אמיצה אחת מלה את נכדה פליקס, בסתר, בזמן שהוריו היו בעבודה | אתמול בטומסק שבסיביר, בנו של אותו 'תינוק', יבגני, נכנס בבריתו של אברהם אבינו וקרא לעצמו בשם היהודי החדש 'חיים' | רב העיר, הרב לוי קמינצקי: "זהו ניצחון של דורות על מי שניסו למחוק את היהדות" (חרדים)
סגירת מעגל היסטורית ביבנאל: ביום שישי האחרון, בעיצומה של שמחת בר המצווה לנכדו של הגה"צ רבי יצחק לעזער, ממנהיגי הקהילה, נרשם רגע מרטיט ויוצא דופן. בסעודת המצווה לאחר מעמד הנחת התפילין, שלף הגה"צ זוג תפילין עתיקות וסיפר בהתרגשות כי מדובר בתפילין של זקנו זצ"ל, עליהן שמר במסירות נפש עילאית תוך סיכון חייו, כדי להניחן מדי יום בתוך הגלות האיומה בסיביר הקפואה בימי השואה האפלים | צפו בתיעוד (חסידים)
בסיביר, במרחק אלפי קילומטרים ובקור עז, כל סוכה היא אתגר | מצב המלחמה בין רוסיה לאוקראינה | והשפעת המלחמה בעזה על היהודים המקומיים | הרב ירחמיאל גורליק, שליח חב"ד בעיר טיומן, כבר חמש-עשרה שנה בראיון חג חגיגי ליוסי סרגובסקי | צפו בראיון המלא
50 נוסעים ואנשי צוות ככל הנראה נהרגו בהתרסקות מטוס במזרח הרחוק הרוסי | המטוס הבוער זוהה על ידי מסוק חילוץ שנשלח לאזור ואיתר את מקום ההתרסקות | ההערכה היא כי כשל טכני או טעות אנוש הם הגורמים להתרסקות הטראגית (חדשות)
13 מטוסים שעלו בלהבות, ובסך הכל 41 כלי טיס שנפגעו ברמה כזו או אחרת - זו התוצאה של התקיפה המשמעותית ביותר של אוקראינה על רוסיה מתחילת המלחמה, וכלשון בכיר אוקראיני: הכי הרבה מטוסים רוסיים שנהרסו ביום בודד | מבצע "קורי עכביש" של ארגון הביון האוקראיני SBU עשה כותרות בעולם כולו, בזמן שגם מנהיגים מערביים שיבחו את המבצע יוצא הדופן ואת החשיבה מחוץ לקופסא | כך זה התנהל - ואלו המשמעויות מאחורי "קורי עכביש" (מגזין כיכר)
במה שנראה כניסיון למזער את הנזק התדמיתי של רוסיה אחרי התקיפה הגדולה של אוקראינה על מפציצים אסטרטגיים, היום הודיעה רוסיה כי אף מטוס לא נוטרל לחלוטין וכי היא מסוגלת לתקן את ה"נזקים", כלשון הבכיר הרוסי | אמש, אמר פוטין לטראמפ בשיחת טלפון שרוסיה מתכוונת לנקום על הפעולה (בעולם)