בסוף השבוע האחרון חגגו המונים את שמחת נישואי החתן, נכד האדמו"ר המהרי"ד מלעלוב, בן לבנו הרב ברוך בידרמן, עב"ג הכלה בת האדמו"ר מסטניסלב | בשמחה השתתפה גלריה מכובדת של רבנים ואדמו"רים| בשיאה של השמחה נצפה האדמו"ר מכבד את נכדו החתן בסיגריה, תוך שהוא מדליק לו את האש | צפו (חסידים)
צרפת סוערת לאחר שאדם נצפה מדליק סיגריה ממדורת כבוד תמיד הבוערת לכבודו של החייל האלמוני בלב פריז | בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות נראה אדם מתכופף לעבר הקבר המפורסם ביותר בצרפת - ומדליק את הסיגריה שלו | האיש נעצר וצפוי להישפט (חדשות, בעולם)
העשן העולה בפורים מסמל שמחה וחגיגיות, אך לעיתים הוא טומן בחובו התחלה של הרגל מסוכן | סיגריה אחת – ואדם עלול למצוא את עצמו שבוי בהרגל שמלווה אותו כל חייו | רגע לפני שהנייר מתגלגל והאש נדלקת, כדאי לעצור ולשאול: האמנם זוהי השמחה האמיתית של פורים? האם כדאי להכניס את עצמנו למחול השדים שאין ממנו דרך החוצה? | רגע לפני... (מגזין כיכר)
אלפי חסידים ואנשי מעשה נטלו אמש (שני) חלק בשמחת נישואי נכד האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, עב"ג הכלה נכדת האדמו"ר מסטרופקוב | במהלך השמחה זרק הרבי סיגריה בוערת אל עבר החסידים שעטו על המציאה לשאוף מהסיגריה כסגולה (חסידים)
לרגל שמחת נישואי החתן יצחק צבי הירש, אשר זכה לשמש כ'הויז בחור' אצל רבו האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג, ערך רבו מסיבת פארשפיל מיוחדת במוצאי שבת, בשילוב סעודת מלווה מלכה כאשר בשיאו רקד עם החתן משוש, במהלך הסעודה העלה האדמו"ר עשן העישון סיגריה, כפי מנהגו מידי מוצאי שב"ק | צפו בתיעוד (חסידים)