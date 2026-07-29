תהיתם פעם איך נראה עשן סיגריות בתוך הגוף שלכם בזמן אמת? ניסוי פשוט בבקבוק מים מצליח להמחיש את הנזק הבלתי הפיך בצורה שמעולם לא ראיתם | הנה מה שקורה כשמכניסים "ריאה מלאכותית" לתוך בקבוק פלסטיק קטן (חדשות בעולם)
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: מה הדין של סיגריות, צחצוח שיניים וכביסה - בצום? • צפו (יהדות)
הפוסק הגאון רבי בנימין חותה נדרש על-ידי גולשי 'כיכר השבת' לשתי שאלות בנושא עישון ביום טוב - האחת: האם מותר לשען סיגריה בטעמים בחג - לאחר שפסק שמעיקר הדין מותר לעשן ביום טוב למי שרגיל בכך, והשניה: האם מותר לעשן נרגילה ביום טוב? • הפסק המלא (יהדות)
מחקר חדש מזהיר כי תחושת בדידות ממושכת מגבירה את הסיכון למחלות לב, שבץ, דמנציה והיחלשות מערכת החיסון – והשפעתה על הגוף שקולה לעישון חפיסה שלמה ביום | כמו כן, מחקרים בינלאומיים מצביעים על כך שהבדידות הפכה לאיום בריאותי עולמי, ומומחים דורשים להכניס את הקשר האנושי למרכז מערכת הבריאות (בריאות)
כמיטב המסורת בחצר הקודש פינסק קרלין, ערך האדמו"ר את הטיש המרכזי בשושן פורים, תוך שהוא מעודד את השירה בעוז ובתעצומות נפש כמנהג קרלין | מחזה מרגש נרשם כאשר זקני החסידים, בני הדור הקודם, פיזזו בריקודים נלהבים על השולחן לפני האדמו"ר לכבוד היום, כשהם סוחפים אחריהם את המוני פרחי החסידים | בשיא הטיש עישן האדמו"ר סיגריה כמנהג הקודש המקובל מצדיקים ביום הפורים, רגע של התעלות בתוך צהלת החג | בין לבין נשא האדמו"ר דברות קודש מעמיקים ברום מעלת היום והשעה, כשהוא מעורר את החסידים לנצל את רגעי הרצון של פורים לישועה ולעבודת השם (חסידים)
בהיכל בית מדרשו בלב שכונת 'מאה שערים' בירושלים ערך האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק את הטיש לכבוד פורים | הרבי ישב כשהוא מוגדר במתחם מבוצר מפני המוני השיכורים ובו בזמן מעודד בידיו בעוז ותעצומות את שירת האלפים שהרעידה את היכל החסידות |במהלך הטיש נראה הרבי כשהוא מעשן סיגריה כמנהג צדיקים ואנשי מעשה (חסידים)
למרות שהנאשמים ושותפיהם בפרשיית ההברחות לרצועת עזה בזמן המלחמה, ידעו שהסחורה המוברחת עשויה להגיע לידי גורמי טרור ובהם החמאס - שחיזק את כוחו, הם המשיכו במסע ההברחות | אחיו של ראש השב"כ, שגם כנגדו הוגש כתב אישום, הרוויח מכל ההברחות סכום של 365 אלף שקלים | כל הפרטים (אקטואליה)
האדמו"ר השרף מלעלוב ניקלשבורג שהה במהלך השבת האחרונה בעיירת קרעסטיר שבהונגריה | צפו בתיעוד מצאת השבת בצל האדמו"ר, החל מעריכת הבדלה, קיפול הטלית מתוך שירה וזימרה וחלוקת הסיגריות כמנהגו בקודש מידי מוצאי שבת לקהל החסידים (חסידים)