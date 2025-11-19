במהלך סוף השבוע האחרון, התקיימה מסיבת סיום חגיגית לתלמידי תלמוד תורה מחנובקא בעלזא בבני ברק, לציון סיום לימוד חמשת חומשי תורה|יצוין כי תלמוד התורה ידוע בכך שהתלמידים בו יוצאים לחופשת הקיץ מאוחר יחסית, כאשר השנה הסתיימו הלימודים רק ביום שישי האחרון, למשך שבוע אחד בלבד (חסידים)
בתלמוד תורה של חסידי 'באבוב' בבני ברק, התקיים מעמד סיום הזמן ו"מבחן פומבי" לילדי הכיתות הגבוהות | במעמד השתתפו רבני החסידות, הצוות הרוחני של התלמוד תורה, ההורים הנרגשים וכן האדמו"ר מאשלג והגה"צ המשפיע החסידי רבי אהרן טוסיג | צפו בתיעוד (חרדים)
מאות חסידי 'תולדות אהרן' התכנסו במרכז החסידות בירושלים לחגוג את סיום מסכת 'בבא מציעא' והתחלת המסכת הגדולה 'בבא בתרא', במסגרת לימוד דף היומי, ללא נוכחות האדמו"ר שיצא לימי מנוחה | במעמד נאמו גדולי הרבנים ברום מעלת לימוד התורה הקדושה (חסידים)
בבורו פארק התאספו אלפי חסידי סאטמר, למעמד הגדול 'סיום מסכת בכורות', במסגרת חבורת 'זכרו תורת משה' | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מסאטמר, שנשא דברים חוצבי להבות אש לפני קהל חסידיו, במהלכה תקף את התנהלות הממשלה בישראל כלפי הציבור החרדי, כפי שהובא כאן בהרחבה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר פיאר במוצאי שבת האחרון מעמד סיום ששה סדרי משנה שנלמדו על ידי כלל ילדי החמד המאוגדים בחבורת 'רץ למשנה' | המעמד הגדול התקיים באולם 'בית רחל' בקריית יואל במונרו. נכד האדמו"ר ערך את הסיום בשם כלל ילדי החמד, במרכז המעמד השמיע האדמו"ר דברות קודש לפני התלמידים | צפו בתיעוד (חסידים)
ההלם של גולדקנופף מסרטון ההסתה נגד נתניהו | היערכות בנתניה לקראת ההילולה ה-30 של הרבי מצאנז-קלויזנבורג | סיום מסכתות במסעדה באמצע טיול של בחורי הישיבה | חבר המועצת בחלוקת התעודות | הקונפליקט החרדי לקראת פגרת הקיץ (מעייריב)
במלאות 8 שנים לטבח הנוראי בקהילת 'בני תורה' בשכונת הר נוף בירושלים, נערך במקום הרצח לימוד לעילוי נשמת הקדושים. בנו של אחד הנרצחים, גרם לציבור לדמוע, כאשר סיים לעילוי נשמת אביו את תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי | תיעוד מרגש (חרדים)
ביום שלישי שעבר, התכנסו בחדרו של מרן הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל, לומדי שיעור הדף היומי שמוסר נכדו ר' יענקי קנייבסקי, למעמד סיום סדר מועד ומסכת חגיגה • מרן השתתף בסיום, ישב ולמד ואף שתה 'לחיים' לרגל המעמד • צפו (חרדים)