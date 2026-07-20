כ-32 מומחים ישראלים תומכים בשלטונות ונצואלה במעבר לשלב השיקום • המשלחת הארוכה ביותר בתולדות פיקוד העורף ממשיכה לפעול גם לאחר שמרבית המשלחות הבינלאומיות עזבו | "אנחנו משאירים כלים שיסייעו להם בשנים הקרובות" (בעולם)
ראש הממשלה מסר שטראמפ הודה לו על הסיוע הישראלי במבצע לחילוץ הנווט האמריקני שמטוסו הופל על ידי איראן | "הוא רואה בישראל בעלת ברית איתנה, נחושה, תקיפה, שנלחמת כתף אל כתף לצידה של ארה"ב", ציין נתניהו (בארץ)
הנשיא טראמפ מתכוון להיפגש עם נשיאה של הרפובליקה העממית של סין, שי ג'ינפינג, במסגרת ועידת APEC בדרום קוריאה, בתקופה שבה סין מטילה חרם מלא על סויה אמריקאית ופועלת להגבלת יצוא מינרלים חיוניים לארה"ב | הממשל האמריקאי שוקל צעדי תגובה, אך הסיוע למגדלי הסויה בארה"ב נדחה בשל השבתת הממשל שנמשכת | האם המשבר הגיע לנקודת רתיחה? (בעולם)
למרות שאנחנו רוצים לחשוב על עצמנו כטובי לב שממהרים לעזור, לצערנו, המחקרים מראים אחרת: כשיש הרבה אנשים סביב אירוע חירום - האחריות מתמסמסת, וכל אחד מניח שמישהו אחר כבר יפעל | מהפסיכולוגיה החברתית ועד לציווי התורה "לא תעמוד על דם רעך", זהו סיפורו של אפקט הצופה מהצד - ולמה דווקא אנחנו חייבים להיות אלה שעושים את הצעד הראשון (פסיכולוגיה)
למרות הדיווחים אתמול מחלוקת הסיוע ברצועת עזה, על כך שצעירים פורעים בזזו את האוכל, בחברת הסיוע האמריקנית מסבירים מה קרה ומדווחים, כי חולקו 8,000 חבילות, חצי מיליון ארוחות וישנם אפס נפגעים מכל הצדדים | הבוקר חודש הסיוע לרצועה ובחברה טוענים, כי מחסום הפחד של התושבים מהארגון הרצחני חמאס נשבר (חדשות)
בדברים שנשא במליאה רמז ראש האופוזיציה יאיר לפיד, כי ישראל היא זו שמממנת את הסיוע ההומניטרי לעזה באמצעות חברות קש בשווייץ וארה"ב | בין יתר דבריו אמר: "האם יכול להיות ששירותי הביטחון הישראלים נשלחו בידי רה"מ ושר האוצר כדי לשנע כספים של מדינת ישראל לחו"ל, כדי שהם יחזרו אח"כ לעזה כסיוע הומניטרי?" | צפו (כנסת)
מדריך מעשי לזיהוי סימני מצוקה נפשית וכלים להגשת עזרה לסובבים אותנו
כשהשתיקה צועקת | איך מזהים אדם הזקוק לעזרה אך אינו מבקש אותה? | "אם יש ספק - אין ספק": הפעולות שעלינו לנקוט כשאנו עדים למצוקה במשפחה ובקהילה | מתי להפנות למוקדי סיוע וגורמי טיפול מוסמכים וכיצד לפתוח את הדלת בעדינות לאדם הסובל | טכניקות לניהול שיחה תומכת עם אדם במצוקה | 'את פתח לו' (פסיכולוגיה)
המקרה הטראגי בנווה יעקב מחייב אותנו שלא להפנות מבט ולנסות ולמנוע את האסון הבא | מייסד עמותת בת מלך מסביר באולפן 'כיכר השבת', איך נזהה אלימות לפני שיהיה מאוחר מדי, מה קורה עם האלימות השקטה ומדוע חייבים לשים לב אליה | וגם: מה ניתן לעשות - ואיך עוזרים למי שלא מבקשת עזרה? (דבר ראשון)
בלעתי את הרוק והוצאתי שטר מתוך קופת הצדקה. שטר שהיה מונח שם מימים יפים יותר. "מבטיח לך שאני מחזיר לכאן שטר גדול יותר", אמרתי לקופה שהסתכלה עלי בדממה • סיפור מרטיט על אדם צעיר שהוצרך לבקש סיוע בפרנסה (מגזין כיכר)