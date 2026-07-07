בחורי סאטמר מלונדון אשר הגיעו לארה"ב לשהות בצילו של האדמו"ר לימי החג בחודש תשרי, זכו לשעה של קורת רוח עת נכנסו לסיור במעונו ההיסטורי של האדמו"ר בעל ה'ויואל משה' זי"ע בווילאמסבורג | במהלך הסיור שמעו זיכרונות הוד קדומים מהמשמשים והגבאים, וכן חזו מקרוב בחפצי הקודש (חסידים)
בביקור עבודה בבסיס חיל הים בחיפה, לצד מפקד הזרוע אלוף אייל הראל, הציב ראש הממשלה נתניהו יעד נחרץ להגנה על נתיבי הסחר הימי של ישראל, תוך שהוא נחשף לפעילות המבצעית הגלויה והחשאית של לוחמי הזרוע בים (צבא וביטחון)
אחרי שבטור הקודם סקרנו מלמעלה את היישוב רכסים, השבוע אשתף אתכם ברשמים מהסיור שערכתי במקום עם ראש המועצה | מדובר בשכונה ייחודית מכל זווית, הן מבחינת סדרי הבנייה וההכנות לתושבים שיבואו, הן מבחינת צורת השכונה ורמת המפרט הטכני - שבציבור שלנו טרם הכירו | וגם: התוכניות לתעסוקה, מסחר ותחבורה | עושים לכם סדר (נדל"ן, מגזין)
לקראת השלמת בניית בית מדרשו באלעד, הגיע האדמו"ר מטעמשוואר אלעד לסיור מקיף במבנה החדש. הבניין, שהוקם גם בטכנולוגיית בנייה קלה תוך שמונה חודשים בלבד, עומד בשלבי גמר אחרונים לקראת חנוכת הבית. האדמו"ר סייר בכל קומות המבנה ובחן מקרוב את ירכתי הבניין, ועם סיום הסיור פצח בריקוד נלהב של הודיה עם בניו הרבנים והעסקנים שהתלוו לסיור (חסידים)
תושבי בורו פארק שפשפו השבוע עיניהם בתמיהה, כאשר בעיצומו של יום חול, נצפה האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, כשהוא מהלך ברחובה של עיר ללא הודעה מוקדמת. עד מהרה נודע, כי האדמו"ר יצא לסיור מיוחד במתחם הבנייה החדש של מוסדותיו הקדושים, השוכן ממול לבית מדרשו הגדול בשכונה | כשהגיע האדמו"ר למקום, נכנס לסיור מעמיק, כשהוא מתעניין בפרטי ההתקדמות ובחזון הבניה העתידית | לסיור הצטרפו ראשי הנהלת המוסדות, אשר הציגו בפני האדמו"ר את שלבי הבנייה (חסידים)
'ועוסקין בחדוותא דיליה' - האדמו"ר מטשארנאביל בסיור בין הלומדים בסדר שעות רצופות כהכנה לקבלת התורה בהיכל ישיב"ק טשארנאביל באשדוד | האדמו"ר הביע קורת רוחו המרובה בתוך שיחתו עם אנשי הצוות הרוחני שהתלוו לסיור (חסידים - ישיבות)
רגע לפני תחילת אירוע הילולת הרשב״י במירון, מפכ״ל המשטרה דני לו ובכירים נוספים בארגון ערכו סיור נרחב בהר מירון, במתחם קבר הרשב"י, ומתחם ההילולות המורחב - 89 | המשטרה: ״החל משעות הבוקר המוקדמות נפרסו אלפי שוטרים, לוחמי מג"ב ומתנדבים בשטח ההר״ (המשטרה)
האדמו"ר מסאטמר ערך סיור נרגש בשעות הבוקר המוקדמות בערב שבת האחרון, בבית מדרשו הגדול בווילאמסבורג, תוך שמביע קורת רוחו המרובה מהמחזה המשובב לב ונפש של אלפי יהודים הוגים בתורה הקדושה | צפו בתיעוד הנרגש (חסידים)
ביום בו החל המצור על ירושלים, מדרשת 'קדמת ירושלים' מזמינה את הציבור לבקר ב"אתר גניזת אבני המקדש" ולחזות בעדות לחורבן, לשמוע על עדויות לחיים היהודיים בזמן בית המקדש כפי שנתגלו בחפירות צמוד לכותל המערבי, ולראות את אבני הר הבית והמקדש המקודשות כביום נפילתם
מישהו טס ומציע לקחת אתכם במזוודה? לא בטוח שכדאי לכם וזו הסיבה | הגורם לתזוזת הגבולות בעולם ובין ישראל לירדן | האם גוף התקשורת זייף בAI את דברי השרה? | הדרישה ההזוייה של הסודנים והאריתראים מהמשרד הממשלתי | העזרה המרגשת של תושבי קריית ספר לשכנים מאורנים | והדרך הסודית למודיעין עילית
ביום רביעי השבוע נערך ביקור של פיקוד אט''ל בשב''ס ביחד עם הרב הראשי לשב''ס הרב אייל סלמן בעיר התורה והחסידות בני ברק | הביקור התמקד בהכרת הקהילות השונות, ולהכיר מקרוב את המגזר החרדי | אל הביקור התלוו ראש העיר, ממלא מקומו, סגנו, ועוד חברי העירייה | צפו בתיעוד (חרדים)
אל כוח מילואים שנכנס אל תוך הכפר העוין בורקה שבשומרון הצטרף כתב 'כיכר השבת' שנתקל במעצר מחבלים על חם ונחשף למטענים המסוכנים והאבנים על הציר, וגם לאינדיקציות שלא עבדו והמטען המטעה | בשיחה עם המג"ד עולה השאלה - עד כמה קריטי הנוכחות של הכוחות ביו"ש ומה הוא גילה בעיר עמנואל? | סיור מצולם (צבא)
בפרק הראשון בסדרת 'על הגדר', בודק ארי טננבוים את המצב הביטחוני של העיר ביתר עילית | 'משל הבצל' לפעולות שהתושבים בכלל לא מודעים אליהם, סיר הלחץ על הכפרים הערביים וההפתעה לטובה מהתושבים | וגם: הפעולות שראש העיר מקדם למען ביטחון התושבים | הפקדתי שומרים (מגזין כיכר)
ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי, יצא היום לסיור מיוחד, היכן שגדל בילדותו ובבחרותו | "אני רועד, אני כל כך מתרגש", אמר ראש הישיבה ברגש רב, כאשר המשלחת עצרה ליד ישיבת בריסק בירושלים • צפו בתיעוד מצולם ומרגש (עולם הישיבות)