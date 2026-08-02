כיכר השבת

עוד כתבות על סייבר:

מתקדם מדי?

|

האיום הדיגיטלי

||
9

איום כלכלי מתפשט

|

עם השפעה על כלכלת בריטניה

|

מחדל אבטחה עולמי

|

מלחמת הסייבר

||
6

אינטרסים וכותרות

||
2

שיתוף פעולה אסטרטגי

|

אזהרת אבטחה דחופה

|

במטרה לאסוף מידע פרטי

|

מחדל אבטחה

|

הדלפה של מידע רגיש

||
1

דו"ח חריג מתריע

|

מסייבר ועד גיס חמישי

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר