עד כמה אפשר לסמוך על בינה מלאכותית שפועלת כמעט ללא התערבות אנושית? תחקיר חדש של רויטרס חושף כי סוכן AI ניסיוני של OpenAI הצליח לחדור לחשבונות במספר שירותים מקוונים לאחר שאיתר קוד לא מאובטח – אירוע שממחיש את הפוטנציאל, אך גם את הסיכונים, של מערכות AI אוטונומיות (טכנולוגיה)
ניתוח אסטרטגי חושף: איראן רואה בכבלי הסיבים האופטיים במצר הורמוז נשק אולטימטיבי • פגיעה בהם תשתק טריליוני דולרים ומערכות בנקאות עולמיות | אך המומחים מזהירים: מהלך כזה יהפוך את המשטר לאויב האנושות (בעולם)
דוח חדש של Verizon חושף את האמת המטלטלת על עלויות פריצות הסייבר: הנזק הכלכלי זינק ב-80% תוך חמש שנים – הרבה מעבר לאינפלציה. כך הפכו אירועי הסייבר להוצאה תפעולית קבועה שמאיימת למוטט עסקים | התחזית למנכ"לים (טכנולוגיה)
חקירה בינלאומית רחבת היקף קובעת כי מתקפת הענק שגרמה לנזק של כ-2.5 מיליארד דולר ולשיתוק קווי ייצור – בוצעה בידי קבוצה רוסית | החדירה החלה בהונאת טלפון פשוטה והתפתחה לאירוע שהשפיע על אלפי חברות ועל הכלכלה הבריטית (טכנולוגיה)
דוח מיוחד של משרד התפוצות חושף פעילות איראנית עוינת ומתוחכמת להפצת כזב וזריעת בהלה: עשרות חשבונות מתחזים לישראלים מפיצים תמונות הרס מפוברקות שיוצרו באמצעות בינה מלאכותית, במטרה לערער את אמון הציבור, להעמיק שסעים חברתיים וליצור דה-מורליזציה עמוקה בקרב אזרחי ישראל בשעות המלחמה הקשות (בעולם)
טיוטת חוק ההגנה האמריקאי כוללת סעיף חשאי ליוזמת שיתוף פעולה טכנולוגי-ביטחוני עם ישראל • מינוי 'סוכן ביצוע' מיוחד לסנכרון פיתוח בינה מלאכותית, סייבר וכטב"מים | בכיר לשעבר במחלקת המדינה: "ימנע מממשל עתידי להטיל אמברגו" (בעולם)
רצף של 11 ניסיונות העברה חשודים ביום אחד לא הדליק נורה אדומה במערכות האבטחה. בית המשפט קבע כי הבנק התרשל כשאישר העברת ענק מחשבון חברה תוך שימוש בשאלות זיהוי פשוטות, ויחזיר לה 225 אלף שקל למרות רשלנות הלקוחה (כלכלה בארץ)
דו"ח חריג של מערך הסייבר הלאומי מתריע כי מודלי AI מתקדמים מסוגלים לאתר ולנצל פרצות אבטחה במהירות חסרת תקדים – ומורידים משמעותית את סף הכניסה לתוקפים. מה שמכניס לזירה גם כאלו ללא מומחיות טכנית עמוקה (טכנולוגיה)