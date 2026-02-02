פרסום ראשון: בעקבות הפרסום ב׳כיכר השבת׳ על הסערה סביב מתכונת העסקת הסייעות בבני ברק, בעירייה מבהירים כי המהלך שנבחן להעסקת סייעות במסגרות המופעלות על ידי רשתות ועמותות הוקפא בשלב זה | בעירייה מדגישים כי הסייעות הצמודות והרפואיות לתלמידים עם צרכים מיוחדים ימשיכו בעבודתן במתכונת הקבועה (חרדים)
בזמן שהתקשורת מהדהדת את נרטיב "המגזר שלא תורם", אלפי נשים חרדיות הן השכפ"ץ האנושי שמונע מהמשק הישראלי לקרוס: נתוני הלמ"ס חושפים כי מערך החינוך במרכז הארץ נשען על מסירותן של נשות בני ברק והסביבה, שמגיעות עם שחר כדי להעניק חינוך ערכי ושפה נקייה ליקר לכם מכל | הכירו את המנוע השקט שמתדלק את הכלכלה הליברלית בישראל ואת האמת השקופה שמתרחשת בכל בוקר בשבע וחצי, הרחק מאחורי השיח המפלג (חרדים)