משרד הבריאות באזהרה דחופה: נוסע חולה חצבת שהה בטיסת אל על LY026 מניוארק לנתב"ג ביום ראשון האחרון. נשים הרות ותינוקות ששהו על המטוס נקראים לפנות בדחיפות ללשכות הבריאות מחשש להדבקה בנגיף המדבק. המירוץ לעצירת שרשרת ההדבקה החל (בארץ, בריאות)
עירק ואפגניסטן ועוד עשרות יעדים מסוכנים, מרתקים ואקזוטיים, מה מושך את בני וקסלר לקחת את מקל הנדודים ולנסוע למצרים? | אל האור והחושך, אל התרבות המסתורית והכל כך שונה | ראיון עם האיש שהגיע למעל 100 מדינות מסביב לעולם (מאפילה לאורה)
השבוע במסגרת הפינה עם מומחה ההשקעות נדבר על היכן כדאי להשקיע את החסכונות שלנו • על מניות ומדדים אחוזי רווח וסיכונים • סימני אזהרה ואיך נדע על מי לסמוך • מה זה ה- S&P500 ומה ההיסטוריה של התשואות שהיא עושה
מזג האוויר ההפכפך מהווה סכנה למי שנמצא בקבוצת הסיכון. מומלץ להשאר בבתים ולא להחשף למזג האוויר. כדאי גם לוותר על פעילות גופנית, שכן הצורך בצריכת אויר גובר בזמן הפעילות. פעילות גופנית במזג אוויר כזה תביא לנזק, הרבה יותר מתועלת