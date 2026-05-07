בצעד מטלטל, סינגפור מאשרת להחזיר את המקל לכיתות: בנים שיטרידו או יפגעו בחבריהם יתמודדו עם עונש פיזי כואב ומרתיע | בעוד הממשל טוען שמדובר ב"מוצא אחרון", ארגוני זכויות אדם ברחבי העולם כבר מכריזים על מצב חירום (חדשות בעולם)
מחפשים למבורגיני או בנטלי? בסינגפור הקימו מגדל זכוכית עצום בן 15 קומות שמתפקד כמכונת מכירה אוטומטית למכוניות היוקרה היקרות בעולם | הפתרון היצירתי למצוקת הנדל"ן הפך לאטרקציה עולמית שמשנה את הדרך בה 'אנחנו' קונים מכוניות על (חדשות בעולם)
מהפיצה הנאפוליטנית באיטליה ועד למכשפות על מטאטא באסוואטיני - הצצה לעשרה חוקים משונים מרחבי הגלובוס | חלק מהחוקים עדיין בתוקף וממשיכים להפתיע, ואחרים בוטלו (וטוב שכך) - אבל לכולם סיפור רקע ייחודי, לעיתים מצחיק ולעיתים מלמד על תרבות והיסטוריה מקומית | מסע מופלא ולא תמיד הגיוני בין סעיפי החוק המוזרים ביותר בעולם (בעולם)
הראשונה בעולם: סינגפור תטיל היטל ייעודי למימון דלק תעופה (SAF) על כל הנוסעים היוצאים משטחה | ההיטל ייכנס לתוקף ב-1 באוקטובר 2026 ויחול על כרטיסים שיימכרו מאחד באפריל 2026 | גובה ההיטל בהיקף של דולר ועד 41 דולר ייקבע בהתאם למרחק ומחלקת השירות (תעופה)
הבוקר נפתח כינוס השלוחים האזורי של שלוחי הרבי באסיה, בהשתתפות הראשל"צ הגאון הרב משה שלמה עמאר והרב מנחם מענדל קוטלרסקי, נציג ה'מרכז לענייני חינוך' לכינוס | הכינוס נערך בסינגפור, באירוח החם והמוקפד של השלוחים הרב מרדכי אברג'ל והרב נתנאל ריבני (חרדים)
בנמל התעופה ג'ול צ'אנגי בסינגפור מצוי מתחם ענק בנושא טבע המוקף באחד ממסופי הנוסעים הגדולים ביותר בעולם | גולת הכותרת שלו היא המפל המקורה הגבוה בעולם המכונה אצל המקומיים 'מערבולת הגשם' | ומה דינה של הקשת המקורה? | סיור מצולם מרהיב במיוחד (מענייין)