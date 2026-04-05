לצד שיתוף פעולה ביטחוני הדוק ומפתיע במיוחד בין קהיר לאנקרה, הכולל הקמת תשתיות לחימה ותמרונים צבאיים משותפים, מערכת הביטחון בירושלים עוקבת בדריכות עליונה אחר התיעודים מהחלל המתעדים חימוש ופיתוח מתקנים צבאיים תת קרקעיים במדבר סיני (צבא וביטחון)
בתקופה האחרונה ארגוני הטרור ברצועת עזה החלו לנסות ולהבריח נשק ברחפנים מסיני לתוך הרצועה. מדובר בהברחות מעל ציר פילדלפי ישירות ולא רק מסיני לישראל ומשם לעזה | גורם בטחוני בכיר: "בשנים הקרובות ישראל תמשיך לשהות בעזה ותבסס את מודל יו"ש של פשיטות נגד גורמי חמאס" (צבא)
המטה לביטחון לאומי פרסם אזהרה חריגה לישראלים השוהים בחו"ל ומחפשים דרכים לחזור לארץ באמצעים קרקעיים ללא טיסות ישירות |האזהרות תקפות ביתר שאת בתקופה זו של מתיחות ואנו ממליצים להימנע מהגעה למרחבים בסיני וירדן (בעולם)
המל"ל שב ומזהיר את הסיכון לישראלים מפני ביקור בחצי האי סיני | על פי ההודעה: אזהרת המסע נותרה על רמה 4 - איום גבוה והמלצה להימנע מהגעה לאזור | בנוסף נאמר כי "בעת האחרונה התחדדו איומים אלו אל מול הישראלים המתעתדים לבקר באזור" (בעולם)
בחודשים האחרונים, עולים לא מעט חששות בישראל מפני היערכות של מצרים לפעולה צבאית בסיני | שגריר ישראל בארה״ב טען אמש: כי "מצרים מפירים את הסכם השלום" - גורמים בישראל תקפו: "הדברים של לייטר פגעו ביחסים בין המדינות" (צבא)
אתר 'החור הכחול' בים סוף נחשב לאחד מאתרי הצלילה המדהימים בעולם | הוא גם המסוכן שבהם עם מעל 100 צוללים שטבעו בו למוות | בתיעוד מיוחד ובלעדי שקיבלנו ניתן לראות את דרור גילת, איש יחידת הצלילה יורד לעומק אדיר ומשם חוצה בתעלה שבקיר האלמוגים אל הים הגדול (מעניין)
במצרים הביעו חשש מאפשרות של מעבר מאות אלפי פליטים פלשתינים לסיני מרצועת עזה ומתנגדים בתוקף להרחבת הלחימה באזור רפיח ולשליטה ישראלית על ציר פילדלפי | בישראל מתעקשים לטפל בנתיב ההברחות של חמאס באזור (חדשות צבא וביטחון)
'מבצע קדש' – 'מלחמת סיני' בשנת תשי"ז (1956), הסתיים בניצחון ישראלי ובמסגרתו נכבשו רצועת עזה וסיני, אלא שבלחץ ארה"ב וברית המועצות ישראל נדרשה לסגת משטחים אלו | ההחלטה על הנסיגה הסעירה את החברה הישראלית שיצאה למאבק, נגד ההחלטה (היסטוריה)
לא רבים יודעים שמדינת ישראל בעבר שלטה ברצועת עזה (וסיני) לא רק לאחר 'מלחמת ששת הימים' בשנת תשכ"ז (1967), אלא גם לאחר 'מבצע קדש' (מכונה 'מלחמת סיני') | מי ממדינות העולם צידד בישראל ומי, כמובן, היה נגדנו? (היסטוריה)
השינויים הפרוגרסיביים שהעולם עובר לעומת קדושה עתיקה, בין השיגעון של ירושלים לבין הנורמליות התל-אביבית. נגענו בזוגיות ונגענו בלבד. ייתכן אפילו שהמילים דיקטטורה ודמוקרטיה עלו, ושנינו חייכנו, כי כאן בסיני לכל דבר יש משמעות קצת שונה ונטולת משקעים // המוסיקאי ואיש הרוח זלמן שטוב בטור נוגע על ימי בין המצרים ומה בין ירושלים לתל אביב (טור דעה)