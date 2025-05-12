האם מי שאץ-רץ לזעוק כנגד בחורי הישיבות שצפו בכודרגל לוקה בצביעות? | האם הנער שביצע את הוונדליזם במירון, הוא חרדי? | המפלגה החדשה שמאתגרת את ש"ס וקהל היעד שלא מוצא כיום בית פוליטי | מומחה לסייבר בריאיון מלחיץ על ההשתלטות הסינים על התשתיות ועל הריגול שהם לא מנסים להסתיר | האיש עם תסמונת דאון שריגש אותנו ורץ ברשת קורע מצחוק (דבר ראשון)
יש לכם סמארטפון סיני? כדאי שתתחילו לדאוג לפרטיות שלכם. חברת אבטחת מידע ישראלית חושפת שוב וירוס שהוחדר למכשיריה של יצרנית הסלולר השישית בגודלה בעולם על ידי החברה עצמה. הוירוס יכול לגשת לכל המידע של המשתמש ולהוסיף, למחוק ולשנות תכנות ומידע. אז האם כדאי לקנות מכשיר סיני בזול?